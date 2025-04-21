В России создали ПО для отслеживания систем РЭБ противника

«Известия»: В России создали ПО для отслеживания систем РЭБ, радаров и дронов

Добровольческая команда «Локтар» создала программное обеспечение (ПО), которое позволит отслеживать источники радиоизлучения, включая радары, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и станции управления дронами. ПО свяжет в сеть существующие комплексы радиоэлектронной разведки, пишут «Известия».

Отмечается, что ПО позволит в режиме реального времени засекать оборудование противника и с большой точностью определять координаты позиций.

«До появления нового ПО бойцы видели обстановку только перед своими позициями. Теперь в удаленных от передовой штабах смогут в режиме реального времени видеть, что происходит в радиоэлектронном диапазоне в большом районе, — это позволит "сделать прозрачными" обширные участки фронта», — сказал представитель команды «Локтар».

Оперативное обнаружение оборудования противника позволит своевременно наносить удары по прифронтовым радарам, комплексам связи, РЭБ и позициям операторов беспилотников.

Ранее в апреле в Народном фронте сообщили, что российские специалисты разработали модульную систему РЭБ «Рубин» для защиты пехоты и транспортных средств от дронов. Изделие позволяет оперативно менять частоты.