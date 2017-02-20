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Германия в 2017 году на 8% повысит военные расходы

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 73 0
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Bundeswehr
Военнослужащие Бундесвера. Источник: topwar.ru

В 2016 году военные расходы ФРГ составили примерно 1,15% ВВП

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Германия в текущем году увеличит расходы на оборону на 8%. Об этом сообщил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Германия в этом году повысит свои военные расходы на 8%, хотя ей еще предстоит пройти большой путь для достижения отметки в 2% ВВП", - сказал он.

Столтенберг пообещал вице-президенту США, что европейские страны НАТО будут активно увеличивать свои военные расходы, в частности, в этом году до отметки в 2% ВВП должны дойти Литва и Латвия, "за которыми следует Румыния".

В 2016 году военные расходы Германии составили примерно 1,15% ВВП. На данный момент, кроме США, среди 28 стран НАТО свои военные расходы до 2% ВВП довели три страны - Великобритания, Греция и Эстония. Генсек НАТО в очередной раз повторил, что уже в 2016 году военные бюджеты всех стран НАТО, за исключением США, выросли на 3,8 процентных пункта, что составляет порядка $10 млрд.

НАТО мотивирует необходимость роста своих ассигнований на оборону, в частности, "угрозами с востока" - то есть со стороны России, однако не упоминает, что военный бюджет РФ в 10 раз меньше суммарного военного бюджета НАТО.

20.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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