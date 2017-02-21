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Делегация УВЗ в рамках выставки IDEX-2017 продолжает встречи и переговоры с большим количеством заказчиков по линии ВТС

22.02.2017 ЦАМТО 128 0
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Т-90МС
Т-90МС
Источник: © Николай Новичков/ВТС-ТАСС

ЦАМТО, 21 февраля. Делегация Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» продолжает свою работу на ХIII Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX-2017 в Абу-Даби (ОАЭ), которая продлится до 23 февраля.

На стенде корпорации представлены перспективные разработки, среди которых полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля. Он предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением боевых бронированных машин. Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение).

Кроме модуля, на стенде корпорации УВЗ в виде полноразмерного макета, установленного на мотовездеход, экспонируется 82-мм миномет 2Б24. Его максимальная дальность стрельбы выстрелом 3ВОЗ с ОФМ 3-О-26 – не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки – не менее 20 выстрелов в минуту.

В рамках официальной деловой программы на стенде УВЗ состоялось подписание нескольких международных соглашений. Подписантами выступали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Министр высоко оценил стенд корпорации и заявил, что «традиционно ожидается внимание делегаций сухопутных сил стран региона к показавшему на Ближнем Востоке свои превосходные эксплуатационные и боевые качества танку Т-90МС».

Стенд УВЗ также посетили генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, представители «Рособоронэкспорта» и военные делегации стран-участниц выставки.

В рамках работы IDEX-2017 продолжаются встречи и переговоры по действующим и потенциальным контрактам с большим количеством заказчиков по линии ВТС, сообщает пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод».

21.02.2017
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
2А42
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей

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