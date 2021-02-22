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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил о желании иностранных государств купить танк "Армата"

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Боевой танк Т-14 "Армата"
Боевой танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Абу-Даби. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Многие государства заинтересованы в приобретении нового российского танка Т-14 "Армата", но основные переговоры идут по танкам семейства Т-90, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Танк Т-14 на платформе "Армата" - боевая машина нового поколения. Он обладает мощным вооружением, автоматизированной системой управления огнем, непревзойдённой многоуровневой защитой, комплексом активной защиты, экипаж размещается в изолированном отсеке. Сегодня многие иностранные партнеры интересуются вопросами приобретения этого танка", - сказал Михеев в связи с открывающейся 21 февраля в ОАЭ оборонной выставкой IDEX-2021.

"Рособоронэкспорт" проведет на IDEX-2021 презентацию танка "Армата".

"На данный момент основные контрактные и предконтрактные переговоры мы ведем по современным танкам Т-90С и Т-90МС, которые пользуются огромным спросом на мировом рынке из-за превосходства над конкурентами в своем классе практически по всем показателям", - сообщил Михеев.

"При сохранении традиционных для российских танков низкого силуэта, оптимальной массы, высоких показателях подвижности и способности с ходу на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия, танки Т-90С и Т-90МС обладают высокой огневой мощью и современным уровнем защиты и живучести", - заявил он.

Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Начало серийных поставок в 2021 году "Арматы" в российскую армию ранее анонсировали глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Т-90С - модификация современного российского основного боевого танка Т-90. Т-90С считается одним из самых востребованных танков на рынке вооружений. Машина эксплуатируется в армиях Индии, Алжира, Азербайджана и других стран.

Т-90МС - экспортный вариант танка Т-90М "Прорыв".

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию новых танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля 2020 года пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия. У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

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