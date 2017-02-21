Астрономы измерили гравитационный шум и нашли способ его компенсировать

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Источник: https://wikimedia.org/ Логотип ФГБУ науки Института космических исследований РАНИсточник: https://wikimedia.org/

Вычисления показали величину ошибки из-за влияния гравитационного поля нашей Галактики

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Астрономы исследовали гравитационный шум, который мешает точно определять координаты небесных тел, рассчитали "помехи" и нашли способ с ними бороться, сообщила во вторник пресс-служба Московского физико-технического института. Эту работу провели ученые из Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева (ФИАН) и Института космических исследований РАН, Московского физико-технического института и Института астрофизики Общества им. Макса Планка (Германия).

"Наши вычисления показали величину ошибки из-за влияния гравитационного поля нашей Галактики. Нужно будет учитывать этот эффект, когда точность измерений в астрометрии достигнет микросекунд", - приводит пресс-служба слова Татьяны Ларченковой, старшего научного сотрудника АКЦ ФИАН.

Для того, чтобы определять астрометрические параметры, например, угловой размер, положение звезд и любых других объектов в видимой Вселенной, нужна система координат. Все системы координат построены по координатам нескольких сотен "определяющих" источников, или реперных точек, которые находятся вне Млечного Пути. В качестве реперных точек обычно используют квазары, массивные черные дыры, поскольку они почти не двигаются относительно объектов, которые находятся в Млечном Пути.

Планета Земля находится в глубинах Млечного пути и именно сквозь эту галактику люди смотрят на остальную часть Вселенной. Оказалось, из-за этого появляются ошибки при определении координат тех самых "опорных" точек - луч света от далекой звезды или галактики отклоняется, когда проходит мимо какого-нибудь объекта, и если таких встреченных на пути луча объектов будет много, отклонение станет значимым. Особенно сильно точность падает, если объекты наблюдать сквозь центральную область нашей галактики, ведь тогда свет от них проходит мимо очень большого количества других массивных объектов, которые притягивают луч к себе.

По словам одного из авторов исследования, Александра Лутовинова, профессора РАН и руководителя лаборатории ИКИ РАН, из-за этого эффекта точность измерений ограничена, сколько ни увеличивай точность приборов - объекты движутся, отклонение луча меняется во времени, и реперные объекты словно "блуждают". Сейчас точность приборов растет, но скоро точность измерения упрется в ошибку, которая возникает из-за "гравитационного шума".

Исследователи использовали модели распределения вещества Галактики и рассчитали ошибку, которую создает гравитационный шум. Кроме того, ученые исследовали свойства гравитационного шума, и теперь его можно будет выделять из данных наблюдений и частично компенсировать математическими методами, чтобы повысить точность наблюдений.