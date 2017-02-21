Россия продала партию противотанковых ракет на 700 миллионов долларов
|
Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Рынки и сотрудничество
|
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС
На выставке IDEX-2017 в Абу-Даби подписан контракт на сумму более 700 миллионов долларов, предусматривающий поставку российских противотанковых управляемых ракет. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.
"Контракт подписан, но страна-заказчик пожелала остаться неназванной. Номенклатуру и сроки поставок не могу назвать из-за контрактных обязательств", — пояснил Севастьянов.
О заключении контракта, как уточняет агентство, объявил официальный спикер выставки IDEX-2017, бригадный генерал Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Рашид Мухаммед аш-Шамси. Он также отказался назвать страну-заказчика.
Как пишет газета Khaleedj Times, сделка на сумму 2,6 миллиарда дирхемов (около 700 миллионов долларов) была заключена между Россией и ОАЭ. Она подразумевает поставку пяти тысяч ракет, а также обучение личного состава.
21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.02.2017 Делегация УВЗ в рамках выставки IDEX-2017 продолжает встречи и переговоры с большим количеством заказчиков по линии ВТС
22.02.2017 В "Рособоронэкспорте" рассказали об ожиданиях от форума "Армия-2017"
22.02.2017 «Вертолеты России» обучают летчиков из Бангладеш управлению вертолетом Ми-171
22.02.2017 Севастьянов: танки Т-90 отлично зарекомендовали себя в "горячих точках"
22.02.2017 "Рособоронэкспорт" заключил контракт на $700 млн на поставку ракет
22.02.2017 Россия и Арабские Эмираты договорились о совместной работе по созданию легкого истребителя
22.02.2017 Зеленодольский «Гепард» приготовился к прыжку на Шри-Ланку
21.02.2017 Группа «Кронштадт» представила на выставке IDEX-2017 инновационные решения для межвидовой боевой подготовки на базе Единого виртуального поля боя