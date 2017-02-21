Россия продала партию противотанковых ракет на 700 миллионов долларов



Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ

Источник: Алексей Паньшин/ТАСС Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭИсточник: Алексей Паньшин/ТАСС

На выставке IDEX-2017 в Абу-Даби подписан контракт на сумму более 700 миллионов долларов, предусматривающий поставку российских противотанковых управляемых ракет. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.

"Контракт подписан, но страна-заказчик пожелала остаться неназванной. Номенклатуру и сроки поставок не могу назвать из-за контрактных обязательств", — пояснил Севастьянов.

О заключении контракта, как уточняет агентство, объявил официальный спикер выставки IDEX-2017, бригадный генерал Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Рашид Мухаммед аш-Шамси. Он также отказался назвать страну-заказчика.

Как пишет газета Khaleedj Times, сделка на сумму 2,6 миллиарда дирхемов (около 700 миллионов долларов) была заключена между Россией и ОАЭ. Она подразумевает поставку пяти тысяч ракет, а также обучение личного состава.