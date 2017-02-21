Шойгу ответил "британскому льву" от лица "русского медведя"



Сергей Шойгу

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Лондон не должен указывать Москве, как ей вести себя в Ливии. Об этом, выступая на открытии форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает во вторник, 21 февраля, "Интерфакс".

Участники конференции попросили министра прокомментировать высказывание его британского коллеги Майкла Фэллона о том, что "русский медведь" не должен "совать лапы в Ливию".

"Если продолжать "звериную" тему... Что у них на гербе, лев, кажется? Есть такая старая пословица: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их "зоопарке" вырос зверь, который может указывать медведю", — ответил Шойгу.

16 февраля, выступая на международной конференции по безопасности в Мюнхене, Фэллон сказал, что Великобритания намерена отстаивать свою линию в Ливии. В его речи, выдержки из которой приводит Daily Mail, содержалось заявление, что Соединенному Королевству мешает "медведь, сующий лапы" в страну. В этот же день в интервью он обвинил Россию в попытке расколоть НАТО.

В сентябре 2016 года СМИ со ссылкой на источник, близкий к дипломатическим кругам, сообщили, что верховный главнокомандующий ливийской армией, лояльной парламенту страны, обратился к российскому руководству с просьбой о поставках оружия и проведении в стране военной операции, аналогичной сирийской.