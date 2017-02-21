"Калашников" планирует контракт на поставку 20 катеров на Ближний Восток



Спуск на воду второго скоростного десантного катера проекта БК-16 на ОАО "Рыбинская верфь". Рыбинск (Ярославская область), 03.06.2015

Источник: sdelanounas.ru Спуск на воду второго скоростного десантного катера проекта БК-16 на ОАО "Рыбинская верфь". Рыбинск (Ярославская область), 03.06.2015Источник: sdelanounas.ru

АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" планирует подписать контракт на поставку порядка 20 десантных катеров в одну из стран Ближнего Востока, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор компании Алексей Криворучко.

"На сегодняшний день мы прорабатываем возможность экспорта наших катеров со многими нашими зарубежными партнёрами. В высокой стадии готовности находится контракт с одной из стран ближневосточного региона на поставку порядка 20 катеров", - сказал он.

Криворучко также добавил, что на десантно-штурмовые катера БК-10 и БК-16 разработки дочернего предприятия холдинга "Рыбинская верфь" также подписан контракт с министерством обороны России. В интересах военного ведомства планируется поставить более 10 таких катеров.