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ТАСС

Замминистра обороны РФ и главком Сухопутных войск посетили выставку IDEX 2021

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Главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко (в центре)
Главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба концерна "Уралвагонзавод"

В мероприятии принимают участие около 900 компаний из 59 государств

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков осмотрели экспозицию крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая открылась сегодня в Абу-Даби, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Также экспозицию осмотрели глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Им показали образцы новой российской сухопутной бронетехники, представленные на экспозиции концерна "Уралвагонзавод". В частности, генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Андрей Терликов рассказал о возможностях новейшего танка Т-14 "Армата", впервые представленного за рубежом.

Как ранее сообщили в организационном комитете салона, в мероприятии примет участие около 900 компаний и организаций из 59 государств. На выставке будет развернуто 35 государственных павильонов. Ожидается, что IDEX 2021 посетят 70 тыс. человек из 10 стран.

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения.

В составе экспозиции представлена продукция ведущих холдингов Ростеха, в том числе холдингов "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Концерн "Калашников", "Технодинамика", "Швабе", "Концерн "Автоматика" и "Росэлектроника". Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.

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Росэлектроника
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