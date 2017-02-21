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На "Вертолеты России" денег у арабов не хватило

22.02.2017 Коммерсантъ 70 0
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Холдинг «Вертолеты России»
Холдинг «Вертолеты России»
Источник: Ростех

Теперь инвесторов поищут в Индии

Консорциум РФПИ и арабских инвесторов выкупил лишь 12% акций "Вертолетов России" - половину планировавшегося к продаже пакета - за $300 млн. На эту сумму будет увеличен уставный капитал холдинга, который получит средства для развития. Теперь к сделке могут быть привлечены инвесторы из Индии, являющейся ключевым регионом для продвижения российской техники.


Консорциум РФПИ и ближневосточных фондов завершил сделку по покупке миноритарного пакета акций холдинга "Вертолеты России" (на 100% был подконтролен входящему в "Ростех" "Оборонпрому"). Как сообщил РФПИ, сделка разбита на два этапа. Сначала происходит продажа консорциуму 12% акций с инвестициями в $300 млн. Речь идет о допэмиссии "Вертолетов России", следует из сообщения: на эту сумму будет увеличен уставный капитал холдинга, что "позволит сконцентрировать значительный объем средств внутри "Вертолетов России" для выполнения стратегии и бизнес-плана, включающих разработку новых типов вертолетов".


В "Вертолеты России" входят вертолетостроительные заводы РФ. В 2015 году "Вертолеты России" передали заказчикам 190 машин, чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2016 года составила 9,8 млрд руб., за 2015 год - 42,2 млрд руб.


Глава "Ростеха" Сергей Чемезов вчера пояснил, что проведены переговоры с пулом инвесторов, инвестбанков, арабских компаний вместе с РФПИ. Но договоренности были достигнуты лишь с половиной инвесторов, поэтому "пока решили подписаться на 12%". При этом уже согласовано потенциальное увеличение инвестиций до $600 млн, говорится в сообщении РФПИ. Общая оценка "Вертолетов России" в рамках этой сделки составила $2,35 млрд.


О сделке с фондами стало известно в середине 2016 года, но тогда "Ростех" сообщал, что продаст 21,5% акций, предполагалось, что консорциум затем получит до 25%. Этому предшествовали трехлетние поиски стратегического инвестора. На эту роль рассматривали AgustaWestland (входит в итальянскую Leonardo), но до договоренностей дело не дошло. В 2011 году изучался и вариант IPO "Вертолетов России" в Лондоне c размещением более чем на $500 млн.


По мнению старшего аналитика ИК "Атон" Михаила Ганелина, покупка такого пакета - "скорее портфельная инвестиция, а не стратегическая". "Вертолеты России" - перспективный актив, на продукцию которого есть спрос не только в РФ, но и за рубежом",- отметил эксперт, поэтому вложение может быть сделано с целью роста его капитализации и получения дивидендов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил "Ъ", что в сделке участвуют инвесторы из нескольких арабских стран, поскольку "именно в этом регионе на продукцию холдинга будет заметный спрос". Не исключено, что в дальнейшем в сделке могут принять участие инвесторы из Индии, сообщил вчера глава Минпромторга Денис Мантуров. В Индии эксплуатируется около 250 российских вертолетов, в конце 2016 года Москва и Дели подписали соглашение о совместном производстве 200 Kа-226T для индийской армии.


Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, что в последние годы "Вертолеты России" снизили объем поставок, на мировом рынке вертолетов наступило "насыщение техникой". С 2007 по 2013 год производство холдинга увеличилось почти втрое, до 303 вертолетов в год. В 2013-2014 годах поставлялось порядка 270 вертолетов в год, но уже в 2015 году поставки упали на 21,8%, до 212 машин, в 2016-м - до 190 штук. В годовом отчете "Вертолетов России" за 2015 год отмечалось, что в условиях кризиса и санкций стратегической задачей стали сохранение объемов производства и диверсификация источников доходов за счет увеличения доли сервисной составляющей.


Елизавета Кузнецова; Иван Сафронов

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
Материал размещен в открытом доступе
на АвиаПорт.ru
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Россия
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Оборонпром
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей

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