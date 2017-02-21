"Калашников" разрабатывает семейство новых боевых роботов
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Отрасли и сферы: Робототехника + Новые разработки
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Робот "Нахлебник" рядом с "Соратником"
Источник: vpk-news.ru
АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" разрабатывает ряд новых боевых робототехнических комплексов различного назначения, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор компании Алексей Криворучко.
Ранее в ходе форума "Армия-2016" холдинг презентовал роботизированную гусеничную платформу "Соратник".
"Нами ведутся новые проекты в области робототехники - это и новые боевые модули и новые роботизированные платформы, как тяжелого, так и легкого класса. Новую линейку наших машин планируем представить на выставке "Армия-2017", - сказал Криворучко.
Собеседник агентства не стал уточнять конкретные особенности машин, сославшись на секретность разработок.
21.02.2017
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