Шойгу: попытки Запада мешать установлению более справедливого миропорядка ведут к хаосу



Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр констатировал, что отношения между странами становятся все более напряженными

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Попытки Запада во главе с США затормозить процесс становления нового мироустройства ведут к хаосу и анархии.

Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Отношения между государствами становятся все более напряженными. Обостряется борьба за обладание ресурсами и контролем над маршрутами их транспортировки. Попытки Запада во главе с США затормозить процесс становления нового и более справедливого мироустройства ведут к нарастанию хаоса, анархии и встречают отторжение со стороны многих государств", - сказал он на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Министр отметил, что сейчас международные организации, призванные обеспечивать глобальную безопасность, функционируют недостаточно устойчиво. "Военная сила становится главным инструментом решения международных проблем. Серьезным фактором является угроза международного терроризма. Все чаще информационное пространство используется экстремистами для распространения своих идей и вербовки новых членов террористических группировок", - подчеркнул Шойгу, отметив, что активно эта работа ведется среди молодежи, в том числе в интернете.

"В этих условиях необходимо объединять усилия государственных и общественных институтов для продвижения и защиты национальных интересов, укрепления обороны нашей страны", - указал он.

О роли ядерного оружия

Роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет в будущем снижаться отметил также Шойгу. "Хочу отметить, что в перспективе роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться. В первую очередь за счет развития высокоточных средств поражения. Это крылатые ракеты морского базирования "Калибр", успешно применяемые против террористов в Сирии, комплексы Сухопутных войск "Искандер", современные ракеты для самолетов стратегической авиации", - сказал министр.

По его словам, Стратегические ядерные силы РФ к концу 2020 года планируется оснастить современным оружием на 90%, а Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - на 62%. Он напомнил, что в настоящее время идет масштабное оснащение РВСН современными ракетными комплексами: на флот поступают новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, активно модернизируются самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС.

"Ударный потенциал нашего высокоточного оружия к 2021 году увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру наших границ", - сказал он.

"Уверен, что это отобьет желание у любого потенциального агрессора посягнуть на безопасность нашей страны", - сказал Шойгу. Министр отметил, что развитие стратегических ядерных сил является "безусловным приоритетом" при защите национальных интересов. "Наличие у России ядерного оружия обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против нее со стороны любого иностранного государства", - указал Шойгу.

"Безусловно, важную роль в обеспечении военной безопасности государства по-прежнему будут играть силы общего назначения, развитию которых мы уделяем самое пристальное внимание", - добавил министр. Он отметил, что боевые возможности российской авиации к концу 2020 года увеличатся в полтора раза за счет поступления самолетов нового поколения.

Шойгу напомнил, что к концу 2020 года в Сухопутных войсках будет не менее 70% современного вооружения и техники. "В первую очередь это танки и боевые машины пехоты, созданные на базе платформ "Армата" и "Курганец", а также самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ", а в Военно-воздушные силы поступят самолеты нового поколения, что повысит боевые возможности нашей авиации в 1,5 раза", - сказал он.

Интерес в российскому оружию за рубежом

Министр также отметил, что российское вооружение и военная техника все чаще привлекают внимание ближневосточных стран, которые являются традиционными покупателями военной продукции государств Запада. "Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт приобретают вооружение и военную технику, прежде всего, у США и ряда стран Запада. Вместе с тем в последнее время их внимание все больше привлекает современная российская военная техника", - сказал министр.

"В целом можно констатировать, что военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами, несмотря на ряд негативных факторов, имеет хорошие перспективы к дальнейшему развитию", - сказал он. Министр напомнил, что в последнее десятилетие Россия существенно увеличила объем оружейного экспорта. Ежегодно российскую военную продукцию покупают более 60 стран, валютные поступления составляют $13-15 млрд, уточнил он.

При этом Москва стремится расширять географию военно-технического сотрудничества. "В Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке делается упор на рынки Индии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Мьянмы, Бангладеш, Таиланда. Cтратегически важными для нас остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки. Активно ведется взаимодействие со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - перечислил глава Минобороны.

Так, например, по его словам, Россия и Китай заключили контракт на поставку противокорабельных ракетных систем. "Позитивно развивается российско-китайское военно-техническое сотрудничество. Заключены контракты на поставку в Китай комплексов ПВО С-400, многофункциональных истребителей Су-35, противокорабельных ракетных систем", - сказал Шойгу.

Он отметил, что сотрудничество со странами Европы с марта 2014 года остается замороженным по их инициативе.