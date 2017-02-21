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Шойгу рассказал об объеме российского экспорта вооружений

22.02.2017 РИА Новости 77 0
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Истребители Су-30МКМ
Истребители Су-30МКМ из состава Королевских ВВС Малайзии
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия занимает второе место по экспорту вооружения и военной техники в мире, продавая продукцию военного назначения более чем в 60 стран, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

"Хочу отметить, что в последнее десятилетие нам удалось существенно увеличить объём экспорта продукции военного назначения. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружений, уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран. Валютные поступления от экспорта в бюджет предприятий оборонно-промышленного комплекса составляют от 13 до 15 миллиардов долларов", - сказал Шойгу.

По его словам, Россия стремится расширять географию международного военно-технического сотрудничества.

"В Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке делается упор на рынки Индии, Китая, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Мьянмы, Бангладеш, Таиланда. Стратегически важными для нас остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки. Активно ведется взаимодействие со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - подчеркнул министр.

"Военно-техническое партнёрство с государствами Европы с марта 2014 года остаётся замороженным по их инициативе", - напомнил глава Минобороны.

"В целом можно констатировать, что военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами, несмотря на ряд негативных факторов, имеет хорошие перспективы к дальнейшему развитию", - заключил он.

21.02.2017
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