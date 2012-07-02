"Брамос" решили разместить в торпедном аппарате
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Ракета БраМос
Источник: EPA/JAGADEESH NV
Индия и Россия разрабатывают легкий вариант сверхзвуковой КР BrahMos, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.
Ставится задача разместить КР в торпедном аппарате калибра 553 мм, масса должны быть уменьшена почти в полтора раза. Новая ракета также предназначена для вооружения истребителей пятого поколения и, возможно, МиГ-35.
"Брамос" создана на базе российской ПКР П-800 "Оникс" (3М55), экспортная версия называется "Яхонт".
21.02.2017
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