Заход на четвертую сотню



Истребитель Су-30МКИ.

Источник: Indian Air Force/Alan Wilson Истребитель Су-30МКИ.Источник: Indian Air Force/Alan Wilson

Зачем Индии еще 40 самолетов Су-30МКИ

Индия может продолжить лицензионный выпуск российских самолетов Су-30МКИ, действующий контракт на которые подходит к концу. Страна столкнулась с жестким кризисом в переоснащении ВВС современными истребителями.

Как сообщает индийская пресса, концерн Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) предложил ВВС Индии собрать еще 40 истребителей Су-30МКИ приблизительно за 2,5 млрд долл.

Если идея будет трансформирована в твердый контракт, то общий объем самолетов Су-30МКИ, собранных в Индии или закупленных ею в готовом виде, составит 312 бортов. Самая коммерчески успешная машина постсоветского авиапрома, уже не первый год записываемая в ряды "уходящих с рынка", продолжает набирать итоговый счет, и без того подавляющий конкурентов.

42 эскадрильи как ответ на всё

Почему сейчас и зачем так много? Индия известна своими привычками закупать авиатехнику широким фронтом, нередко дублируя на вооружении модели с примерно одинаковым функционалом, лишь бы сохранить "многовекторность" в выборе поставщиков. В данном случае именно эта "многовекторность" и довела Нью-Дели до кризиса.

Началось все с того, что Индия доигралась в длинные масштабные тендеры. Еще в 2000-е годы она собиралась заменить устаревший МиГ-21 на новый средний истребитель. Устроили грандиозный конкурс MMRCA на закупку 126 самолетов за 10-12 млрд долл. Конкурс выиграл французский Rafale, после чего закупку отменили, потому что стороны не согласовали коммерческую часть. Машина выходила слишком дорогой, и в выделенные средства не вписывалась. Неофициально реалистичный объем такой сделки оценивался в 20-25 млрд долл, что было бы уже форменным скандалом.

Истребитель МиГ-21 состоит на вооружении Военно-воздушных сил Индии с 1963 года Фото: en.wikipedia.org

Чтобы хоть как-то сгладить возникшую неловкость, Индия быстро организовала компенсирующую прямую закупку 36 таких самолетов за 8,85 млрд долл. Но проблемы это не решало.

Дело в том, что старые машины (не только МиГ-21, но и МиГ-27) постепенно списывались, а новой техники вместо них нет. Законодательно состав тактической авиации Индии закреплен на уровне 42 авиаэскадрилий. При этом на начало 2018 года их реально было 31. С конца 2017 года Индия пытается организовать новые закупки 114 истребителей — сперва предполагались однодвигательные (что делало фаворитами F-16), потом согласились на двухдвигательные. В результате воспроизводится проваленный тендер MMRCA, причем, скорее всего, с теми же участниками, включая и российский МиГ-35.

Денег от всего этого в бюджете не прибавляется, самолетов в строю пока тоже. Становится понятно предложение HAL по дополнительным Су-30МКИ: быстро закрыть брешь хоть чем-то.

Отсюда же растут ноги и недавнего скандала с якобы состоявшимся отказом от проекта FGFA — совместной с Россией разработки истребителя пятого поколения на базе Су-57. Отказа не было, но зато есть четкое понимание, что денег нет, а дыры в боевом составе надо затыкать уже сейчас. Поэтому приоритет будущего проекта несколько гаснет перед нестроениями дня сегодняшнего: отличная машина послезавтра может и не понадобиться, если вдруг завтра не хватит обычных рабочих лошадей.

Разворот к югу

История Су-30МКИ — это история успеха Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО, ныне "Иркут"). В начале 1990-х годов сошлось сразу несколько факторов.

Во-первых, у завода были связи в Индии. С 1985 года он выпускал машинокомплекты истребителей-бомбардировщиков МиГ-27МЛ ("Бахадур"), которые потом собирали в Индии. Контракт подходил к концу, и старые связи с новых экономических условиях сыграли как козырь.

Истребитель Су-30МКИ Фото: en.wikipedia.org/Chris Lofting

Во-вторых, в Иркутске подняли в воздух в 1988 году машину Су-30, созданную на базе серийно выпускавшейся там же учебно-боевой спарки Су-27УБ. Су-30 заказывала себе авиация войск ПВО СССР: им понадобился двухместный самолет управления для полков на Су-27. Распад Союза похоронил эту идею, зато ОКБ Сухого, имея под рукой такую удачную платформу, вышло с идеей создать на ее базе многофункциональный тактический истребитель с развитыми возможностями работы по земле (за счет второго члена экипажа — оператора вооружения). Так появились Су-30К и Су-30МК, которые начали активно продвигать за границу.

В 1996 году тандем из главы ОКБ Сухого Михаила Симонова и главы ИАПО Алексея Федорова сумел продать в Индию эти самолеты. Первая партия должна была включать 32 истребителя Су-30МКИ, разработанных специально под требования индийских ВВС. В качестве переходной модели в Индию передавались 10 (потом число увеличили до 18) самолетов Су-30К с условием поэтапной замены на Су-30МКИ.

В 2000 году был подписан сборочный контракт на 140 самолетов Су-30МКИ. Первую машину, выпущенную у себя дома, индийские военные получили в 2004-м. Всего на данный момент Индия тем или иным способом (прямая закупка или лицензионная сборка) приобрела 272 самолета Су-30МКИ.

Многостаночник

Самолет вышел удачный. Тяжелая машина с двигателями с изменяемым вектором тяги и мощной бортовой РЛС могла одинаково хорошо играть роль перехватчика и истребителя-бомбардировщика. Второй член экипажа позволяет снизить нагрузку и комфортно распределять обязанности при атаке или при длительных перелетах. Аэродинамические особенности планера и двигатели с отклоняемым вектором тяги делают машину сверхманевренной — способной сохранять устойчивость и управляться на закритических углах атаки, когда угол между продольной осью машины и направлением набегающего потока воздуха достаточно велик.

В рамках трех контрактов Россия продала Индии 230 комплектов для лицензионной сборки Су-30МКИ на общую сумму 8,5 млрд долларов Фото: U.S. Air Force/George Tobias

Архитектура "открытого борта" позволяла беспроблемно интегрировать в авиационный комплекс новые управляемые авиационные средства поражения (в том числе необязательно российского производства). Та же Индия отобрала отдельную партию из 40 самолетов Су-30МКИ, прошедших переоборудование с подкреплением планера, и сделала из них носители тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет Brahmos-A (разработанных с российским участием на базе ракеты "Яхонт" — экспортной версии ракеты "Оникс").

Су-30МКИ был интересен в первую очередь как интеграторский проект. Требования Нью-Дели привели к тому, что на борт должны были интегрироваться системы самых разных производителей — не только российских и индийских, но, например, французские навигационная система и индикатор на лобовом стекле, а также израильская система РЭБ.

Помимо Индии, машина в 2000-е годы неплохо пошла на экспорт. В 2003 году Малайзия купила 18 самолетов Су-30МКМ (с модернизированным составом бортового вооружения). 58 самолетов купил Алжир — тремя контрактами от 2006, 2009 и 2015 годов.

С 2012 года самолет Су-30СМ (локализованная версия, близкая к Су-30МКМ) закупается российскими военными: 88 машин были куплены ВВС и еще 28 — морской авиацией. После этого пришел черед союзников России по ОДКБ: в 2014-2017 годах Казахстан купил 23 самолета Су-30СМ, а в 2017-м контракт на 12 машин заключила Белоруссия. Эти страны получают технику по внутренним расценкам.

По имеющимся сведениям, еще шесть самолетов Су-30СМЭ будут проданы в Мьянму.

Константин Богданов