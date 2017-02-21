Более 12 тыс. человек планируется набрать на контрактную службу в ВВО в 2017 году
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Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Особое предпочтение будет отдаваться гражданам, подлежащим призыву на военную службу и имеющим высшее или среднее профессиональное образование
ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 12 тыс. человек планируется набрать в 2017 году в Восточном военном округе (ВВО) на контрактную службу, особое предпочтение будет отдаваться призывникам и гражданам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В 2017 году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа (ВВО) планируют набрать более 12 тыс. военнослужащих по контракту. Всего с начала текущего года осуществлен отбор более 1000 военнослужащих для прохождения военной службы по контракту", - сообщил Гордеев.
Он отметил, что сотрудникам пунктов отбора в нынешнем году предстоит усовершенствовать работу по привлечению кандидатов на контрактную службу. Особое предпочтение будет отдаваться гражданам, подлежащим призыву на военную службу и имеющим высшее или среднее профессиональное образование.
"Военные психологи Восточного военного округа уже приступили к внедрению новых методик психологического изучения военнослужащих по контракту. Изменения вызваны, в том числе, в связи с возросшим числом желающих служить по контракту среди выпускников высших учебных заведений", - добавил Гордеев.
Также военных психологи усилят работу во время испытательного срока военнослужащих-контрактников. Психологическое сопровождение военных сохранится и в повседневной служебной деятельности.
21.02.2017
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