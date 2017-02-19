"Уралвагонзавод" готов расширить серийное производство новейшего танка Т-90МС



Т-90МС

Источник: © Николай Новичков/ВТС-ТАСС Т-90МСИсточник: © Николай Новичков/ВТС-ТАСС

Производство планируется наладить как в интересах Минобороны РФ, так и иностранных заказчиков

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС-ДИФЕНС/. Научно-производственная корпорация (НПК) "Уралвагонзавод" (УВЗ) готова расширить серийное производство новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-90МС. Об этом сообщил ТАСС на 13-м международном салоне вооружений и военной техники IDEX-2017 специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов.

"У нас сейчас налажено мелкосерийное производство этих машин. Оно практически освоено, и мы готовы к осуществлению экспортных поставок. Таким образом, подготовлено серийное производство в интересах как Министерства обороны РФ, так и инозаказчиков. Отработаны технологические процессы, которые позволяют наращивать объемы серийного производства", - сказал Маслов.

Он отметил, что танк Т-90МС являющийся принципиально новой боевой машиной, построенной на цифровой платформе по принципу открытой архитектуры, прошел все испытания и показал великолепные результаты. "Т-90МС прошел испытания в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки. Мы подтвердили характеристики этих машин в сложных климатических условиях, в том числе в регионах с очень высокими температурами", - сообщил спецпредставитель УВЗ.

"ОБТ обладает высоким уровнем автоматизации и способен проводить самотестирование и диагностику, а также подготовку и выдачу рекомендаций по эксплуатации как членам экипажа, так и обслуживающему персоналу. По желанию машина может быть оснащена элементами иностранного производства, такими, как средства связи, кондиционеры и другие элементы оборудования", - добавил Маслов.

Он особо отметил систему послепродажного обслуживания и подготовки экипажей, которая предлагается вместе с Т-90МС. "Мы предлагаем полный комплекс технического обслуживания на весь период жизненного цикла изделия. Решения могут быть реализованы как в стационарных сервисных центрах, так и в полевых условиях. Мы планируем поставлять мобильные пункты контроля, например, контрольно-проверочные машины, которые позволяют полностью проводить диагностику и обслуживание пушки и системы управления огнем. В комплекте поставки также идут тренажеры, которые постоянно совершенствуются", - сказал спецпредставитель УВЗ.

Модернизационный потенциал

По его словам, Т-90МС обладает высоким модернизационным потенциалом. В конструкцию танка интегрированы последние достижения российского танкостроения, в том числе новый высокоэффективный снаряд с дистанционным подрывом для поражения живой силы противника.

"На сегодняшний день у нас разработан новый снаряд с дистанционным подрывом, обеспечивающий поражение, прежде всего, живой силы. Этот комплекс состоит из самого снаряда и аппаратуры в танке. Мы предлагаем нашим заказчикам установку этого оборудования на Т-90МС, а также на ранее поставленную технику - Т-72, Т-90С", - сказал Маслов.

Основные боевые танки разработки и производства НПК "Уралвагонзавод" могут быть модернизированы с применением последних достижений российского танкостроения, интегрированных в конструкцию новейшего ОБТ Т-90МС. По словам представителя предприятия, ранее произведенные машины могут быть оснащены различными элементами Т-90МС, такими, как дизельный электрогенератор, автомат переключения передач и другими.

Производство новой техники

Маслов отметил, что УВЗ продолжает серийно производить новую бронетехнику, в отличие от крупнейших мировых производителей, которые сосредоточились на модернизации ранее поставленных машин. "В настоящее время Россия является одной из немногих стран мира, которая производит новые танки", - сообщил он.

"Стоит добавить, что продукция УВЗ является самой лучшей в мире с точки зрения эффективности, то есть, по соотношению цены и качества", - подчеркнул Маслов.

По его словам, производство новых танков позволяет корпорации интегрировать в их конструкцию новейшие научно- технические достижения, а также учитывать при их создании результаты применения бронетехники в локальных конфликтах. "УВЗ постоянно анализирует опыт применения боевых машин в различных конфликтах, а также мировые тенденции в танкостроении, и постоянно вносит изменения в конструкцию техники собственной разработки", - отметил Маслов.

Танки российского производства обладают очень большим модернизационным потенциалом. "Мы сохраняем преемственность в российском танкостроении, которая обеспечивает нашей технике большой модернизационный потенциал. Он позволяет в течение десятилетий эксплуатировать машину и постоянно повышать ее боевые возможности", - отметил он.