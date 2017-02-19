Новейший вертолет Ми-171А2 запущен в производство
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Новые разработки
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Андрей Богинский,
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Как сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, в 2017 году планируется выпустить четыре машины
АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" начал производство новейшего многоцелевого вертолета Ми-171А2. Об этом на 13-й международной выставке IDEX-2017 сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Вертолет Ми-171А2 запущен в производство. План этого года - четыре машины", - сказал он.
Ми-171А2 - новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно- навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера на борту. Число членов экипажа может быть снижено в таких условиях до двух человек.
Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 подверглась несущая система. Ми-171А2 получил несущий и X-образный рулевой винты из композиционных материалов, а также усовершенствованные автомат перекоса и втулка несущего механизма. Нововведения позволили улучшить управляемость, снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 кг. Кроме того, возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также возросла дальность полета.
Модернизированный комплекс авионики также расширил сферу применения вертолета. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водной поверхностью.
19.02.2017
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