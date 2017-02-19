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Один саудовский F-15SA вернулся обратно

20.02.2017 Военный паритет 226 0
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Самолет F-15SA Eagle
Третий изготовленный для ВВС Саудовской Аравии истребитель Boeing F-15SA Eagle (номер ВВС США 12-1003, серийный номер SA3) во время продолжающихся испытаний в летно-испытательном центре ВВС США Plant 42 на авиабазе Палмдейл (Калифорния), 2016 год
Источник: twitter.com/saikhamk

В Саудовскую Аравию вылетели истребители второй партии F-15SA Advanced Eagle, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на thaimilitaryandasianregion.wordpress.com.

В воздух с заводского аэродрома компании Boeing в Сент-Луисе (Миссури) поднялись четыре самолета, но один из-за технических проблем вернулся обратно.

Во второй половине дня 9 февраля три истребителя приземлились на базе Лейкенхаф ВВС Великобритании. Самолеты имеют бортовые номера 12-1401, 12-1043 и 12-1045 (пока нет данных, что они прибыли в Саудовскую Аравию - прим. Военный Паритет).

10 декабря 2016 года на эту базу прибыли первые четыре истребителя с б/н 93-0899 (позывной Retro 66), 12-1010 (Retro 63), 12-1006 (Retro 64) и 93-0857 (Retro 65). Во время трансатлантического перелета самолеты дозаправлялись в воздухе от самолета-заправщика КС-10 Extender ВВС США (два были новой постройки, два модернизированных). Как сообщали СМИ, 25 января эти самолеты прибыли в Саудовскую Аравию (то есть больше месяца машины находились в Великобритании - прим. Военный Паритет).

Королевские ВВС Саудовской Аравии получают 84 истребителя новой постройки и 70 модернизированных. Модернизация первых двух проведена в США, остальные 68 будут доработаны до стандарта F-15SA в Саудовской Аравии.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Компании
Boeing

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