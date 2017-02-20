Рогозин заявил, что новые российские ракеты смогут "разорвать" ПРО США
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Дмитрий Рогозин
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новые баллистические ракеты, разрабатываемые в России, будут способны преодолеть любую противоракетную оборону США, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".
Вице-премьер уточнил, что в настоящее время на вооружении в России состоят ракеты разных моделей, в том числе советские "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана"). По его словам, это надежные образцы, которых опасаются западные страны. В будущем на смену им придут новые межконтинентальные баллистические ракеты, разработка которых ведется в настоящее время.
Создание новых образцов ракет идет по плану, подчеркнул Рогозин. По его словам, как современная, так и перспективная противоракетная оборона США не представляет для России серьезной военной угрозы. "Мы разорвем эту оборону", - подытожил он.
19.02.2017
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Alah
235
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№1
20.02.2017 01:08
Цитата, q
Мы разорвем эту оборону
А что? Уже собираемся?
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Воин3Dдоп
394
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№2
20.02.2017 12:15
Цитата, Alah сообщ. №1
А что? Уже собираемся?А как же ))) вот С-500 выкатим с новой ракетой. Цирконы, Сармат. Вот тогда и посмотрим.
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Alah
235
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№3
20.02.2017 12:17
Цитата, Воин3Dдоп сообщ. №2
А при чем тут С-500 и американская ПРО? Мы ее (ПРО) зенитными ракетами рвать будем?
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leonbor12
424
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№4
20.02.2017 12:49
"противоракетная оборона США не представляет для России серьезной военной угрозы"
За сегодня читаю второе неграмотное выражение Рогозина. Одно про Арматы, которые порвут всех, второе здесь.
Оборона США не может угрожать России! На то она и оборона и не средства нападения!
Грамотнее было бы сказать, что оборона не представляет препятствия, или что-то в таком духе.
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Воин3D
868
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№5
20.02.2017 14:21
Цитата, Alah сообщ. №3
А при чем тут С-500 и американская ПРО? Мы ее (ПРО) зенитными ракетами рвать будем?Так это дело обоюдоострое... Основной то страх - самим пропустить. А с новыми ракетами, это очень большой вопрос. Скорее всего будет возможность масштабного перехвата американского ядерного удара. Вот и получится их щит с дырой, а наш вполне себе...И даже до удара можно дела не доводить. Почему, к нам западные ребята зачастили из Европы в гости, к Соловьеву даже из Эстонии парламентарий приезжает. Правильно Жирик говорит - крышу американскую они теряют, и остаются наедине с нами. А внашу сторону столько грязи вылито... Так, что при возможности перехвата американского ядерного удара, появляется возможность серьезного геополитического нажима в Европе.
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Воин3D
868
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№6
20.02.2017 14:34
Цитата, leonbor12 сообщ. №4
Оборона США не может угрожать России! На то она и оборона и не средства нападения!Идет речь о ядерном оружии. В данном случае американская оборона угрожает нашему ядерному потенциалу, возможности нанести ответный удар, т.е. обороноспособности. Это краеугольный постулат ядерной безопасности - возможность взаимного уничтожения.
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