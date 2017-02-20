Рогозин заявил, что новые российские ракеты смогут "разорвать" ПРО США



Дмитрий Рогозин

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новые баллистические ракеты, разрабатываемые в России, будут способны преодолеть любую противоракетную оборону США, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире программы "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время на вооружении в России состоят ракеты разных моделей, в том числе советские "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана"). По его словам, это надежные образцы, которых опасаются западные страны. В будущем на смену им придут новые межконтинентальные баллистические ракеты, разработка которых ведется в настоящее время.

Создание новых образцов ракет идет по плану, подчеркнул Рогозин. По его словам, как современная, так и перспективная противоракетная оборона США не представляет для России серьезной военной угрозы. "Мы разорвем эту оборону", - подытожил он.