В ВМФ пояснили выполнение боевой задачи судами вспомфлота у берегов Сирии



Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Суда вспомогательного флота обеспечили автономность корабельной авианосной группы (КАГ) Северного флота (СФ) на протяжении всего похода на боевое применение к берегам Сирии, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"В составе КАГ действовали танкеры "Сергей Осипов", "Кама", спасательные буксирные суда "Николай Чикер", "Алтай" и средний морской танкер "Дубна". Такая поддержка судами вспомогательного флота позволила обеспечить полную автономность авианосной группы на протяжении всего похода", - сказал Королев в интервью "Российской газете", которое опубликовано в воскресенье на сайте издания.

По его информации, два судна обеспечения - "Алтай" и "Дубна" - и сейчас продолжают выполнять задачи военно-морского присутствия в дальней океанской зоне.

"Успешное выполнение боевой задачи в Средиземном море подтвердило способность российского ВМФ эффективно действовать в любом районе Мирового океана в составе самодостаточных группировок", - отметил главком ВМФ России.

Ранее российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей СФ в Североморск. 9 февраля главком ВМФ в ходе торжественной встречи экипажей кораблей КАГ на борту "Адмирала Кузнецова" наградил отличившихся в дальнем походе моряков.

Пятнадцатого октября 2016 года КАГ СФ во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером (ТАРКР) "Петр Великий" в составе тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КАГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. Всего с борта авианосца было сделано более 700 вылетов. С кораблей КАГ СФ по назначенным целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.