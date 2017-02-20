«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Источник: МО РФ
Мог ли новый истребитель ЦАХАЛ остаться незамеченным нашей ЗРС
Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель пятого поколения в сирийской провинции Дамаск. В итоге самолет беспрепятственно поразил цели и «махнул русским крылом». Такая оценка С-400 сейчас активно раскручивается в Сети и педалируется некоторыми СМИ со ссылкой на авторитетное американское издание Defense News.
Этот эпизод произошел в ночь на 13 января 2017 года, когда на военном аэродроме Меззе в Дамаске, который является важной стратегической авиационной базой, прогремела серия мощных взрывов. Правительственная армия Сирии обвинила ЦАХАЛ в нанесении ракетного удара по авиабазе, а через государственное агентство SANA предупредила Израиль о возможных последствиях этой «вопиющей атаки». Именно тогда сирийские и ливанские источники в соцсетях и некоторые СМИ со ссылкой на «Информцентр авиабазы Хмеймим» (частный источник информации, который не раз был замечен в публикации фейковых новостей по типу «столкнувшихся на рулежной дорожке Хмеймима истребителей ВКС») распространили сведения о первом применении Израилем самолета пятого поколения F-35.
|Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США
|Источник: МО США
Пресс-служба ЦАХАЛа и другие израильские официальные источники тогда никак не комментировали эту информацию.
«СП» не удалось найти публикации Defense News, где бы утверждалось, что истребитель F-35 применялся в Сирии. На американском сайте действительно был опубликован материал (24 января), в котором цитировалось заявление командующего ВВС Израиля о том, что развертывание в Сирии системы С-400 бросает «критический вызов» для проведения израильских операций в регионе. А также - слова представителя Lockheed Martin о преимуществах применения F-35 в условиях высокой угрозы, «создаваемой российской системой C-400». И все.
Усомниться в новости о супер возможностях F-35 заставляют и чисто тактические действия. Непонятно, как одна машина могла принимать участие в операции, если в истребительной авиации первичное подразделение, которое способно решать боевую задачу, – пара самолетов. Применение F-35 совместно с F-16 вряд ли имело смысл по причине «распознаваемости» последнего истребителя.
Но даже если опустить и этот факт, то могла ли действительно пара истребителей пятого поколения принимать участие в налете и остаться незамеченной средствами ПВО?
Пока авиация не знает технологий, которые бы сделали самолет полностью невидимым для средств обнаружения, говорит бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Валерий Горбенко.
- Другое дело, что вся история ударной авиации, преодоления и подавления ПВО двигалась к тому, чтобы уменьшить эффективную отражающую поверхность летательного аппарата, то есть сделать его менее заметным. У нас также давно начали проводиться работы в рамках так называемой концепции 4S: stealth (невидимость), supersonic (сверхзвук), super maneuverability (повышенная маневренность), superior avionics (улучшенная авионика). Но невидимых самолетов не существует.
Уязвимость самолетов-невидимок хорошо продемонстрировал опыт войны в Югославии, когда 250-я зенитно-ракетная бригада Сербии, которой командовал подполковник Джордже Аничич, в 1999 году сбила советским ЗРК малого радиуса действия С-125 «Нева» (экспортное наименование - «Печора») широко распиаренный ударный самолёт-невидимку F-117A Nighthawk ВВС США. Дивизион бригады находился в засаде и успешно применил свой комплекс.
Что касается возможностей F-35, то наверняка это хороший истребитель, несмотря на все свои проблемы, но пока о его возможностях что-то конкретное сказать сложно. Скорее всего, радиолокационное оборудование самолета позволяет уводить ракету от цели с достаточным промахом или ставить ложные цели, но при этом истребитель все равно будет обнаружен. Домыслов в СМИ всегда много.
«СП»: - Они касаются не только F-35, но и ЗРС С-400.
- Конечно. Зачастую заокеанские или отечественные аналитики смело рассуждают о возможностях противовоздушной системы, но я вот, честно, не ознакомившись с данными на месте, не могу точно сказать, прикрывает ли дивизион С-400 Дамаск. Наши системы прикрывают две российские базы, а что касается юга страны, то здесь нужно конкретно знать расстояние, особенности рельефа и т.д. То есть Голанские высоты и окрестности Дамаска необязательно находятся в зоне поражения С-400, хотя, безусловно, РЛС обнаруживает и облучает цели намного дальше – возможно, еще на израильской территории.
Кроме того, не стоит забывать о существовании первичной и вторичной локации радиолокационных станций. Скажем, автоматическое обнаружение всех (!) воздушных объектов производится по данным первичного радиолокатора, который является также средством разведки. Вторичный локатор (используется также в гражданской авиации) принимает сигналы от ответчиков самолетов – тех самых транспондеров, о которых так много говорят применительно к инцидентам в небе Балтики.
Так, с помощью вторичных локаторов при включенном ответчике можно получить дополнительную полетную информацию о самолете (номер борта и курс, текущую высоту, остаток топлива, состояние бортовых систем и др.), что повышает безопасность полетов и уменьшает вероятность случайного поражения средствами ПВО. Но, повторю, первичный локатор определяет все цели.
Применение стелс-технологий просто уменьшают отражающую поверхность самолета и влияет на дальность его обнаружения. Так что, даже если бы F-35 теоретически участвовал в обсуждаемой операции, что я, конечно, исключаю, то он все равно был бы замечен.
Торжественная церемония встречи первой пары самолётов F-35 Adir (F-35I), вылетевших из города Форт-Уэрт (штат Техас), на израильской военной базе Неватим состоялась 12 декабря 2016 года, замечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
- А 15 декабря в Сети появилось видео первого полета истребителей-бомбардировщиков, которых в небе сопровождали F-16. При этом 18 декабря стало известно, что около 30 специалистов Lockheed Martin и три представителя ВВС США (два пилота и инструктор летного экипажа) будут оставаться в Израиле на неопределенное время, чтобы помочь ВВС Израиля эксплуатировать и обслуживать F-35I.
В общем, вряд ли израильтяне стали бы отправлять на боевую операцию самолеты, которые практически еще не освоены летчиками. А «обкатывать» истребители, тем более компьютеризированные F-35, - достаточно долгая процедура. Более того, F-35 и в Соединенных Штатах не до конца прошел комплекс испытаний. Видимо, с него постепенно снимают ограничения и есть подозрения, что пока самолет не обладает всеми возможностями. А для того, чтобы поразить что-то в Сирии, необязательно гонять самолет пятого поколения, да еще с риском его поражения, поскольку средства ПВО Сирии в районе Дамаска, видимо, все-таки работают.
Кроме того, учитывая расстояния в районе Голанских высот и в окрестностях Дамаска, ВВС Израиля запросто могут нанести авиаудар управляемыми ракетами, не входя в радиус действия ЗРС. Я уж не говорю о том, что есть информация, согласно которой ЦАХАЛ 13 января вообще не применял авиацию, а удар был нанесен ракетой «поверхность-поверхность».
И наконец, договоренности Москвы и Израиля, имеющие характер сделки, - это уже секрет Полишинеля. Поэтому какие бы самолеты ВВС Израиля не летали, наши военные об этом знают и стрелять не будут.
«СП»: - Гипотетически F-35 действительно могут дать преимущества ВВС оппонентов в условиях действия ЗРС С-400?
- Стелс-технологии – не панацея, но они снижают дальность обнаружения самолета, давая ему некие тактические преимущества при проведении операций. Грубо говоря, он может видеть дальше, чем видят его. Но ведь есть не только локаторы средств ПВО, но и, например, автоматизированные станции пассивной радиотехнической разведки, которые обнаруживают самолет, не обнаруживая себя. Это во-первых.
Во-вторых, в силу рельефа местности у наших средств ПВО есть ограничения и можно допустить, что дивизион С-400, развернутый в Латакии, не все свои возможности может продемонстрировать. Тем более, видимо, ЗРС используют в некоем ограниченном режиме, чтобы с нее наши оппоненты не могли полностью снять все характеристики. Кроме того, помимо С-400 в Сирии есть наши С-300В4.
В современном воздушном бою многое решает именно бортовое и радиоэлектронное оборудование, а снижение радиолокационной заметности самолета – это некий бонус, отмечает преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин.
- Обнаружение стелс-самолет – это тактика применения средств противовоздушной обороны. Теоретически надо повышать энергию излучаемого сигнала станции, применять различные методы зондирования, обработки сигналов и разные диапазоны — метровые, дециметровые, сантиметровые и т. д. На практике, насколько известно, отражающая поверхность, например, «самолета-невидимки» F-117A Nighthawk в сантиметровом диапазоне была снижена, а в метровом диапазоне – штатном для дежурных средств РТВ (Радиотехнических войск) РФ - он был хорошо виден. Но даже в сантиметровом он был все равно заметен, что позволяет обстреливать самолёт.
Теоретически можно фантазировать, что ВВС Израиля могут работать с территории Голанских высот и что малое расстояние не позволяет быстро среагировать на атаки. Или – что самолеты заходят из ливанского воздушного пространства, используя горы Ливана и Антиливана как прикрытие от РЛС ПВО Сирии. Но понятно, что между РФ и Израилем существуют политические договоренности, где РФ позволяет ЦАХАЛ наносить удары по «Хезболле» (хотя ее позиции с сирийской армии зачастую смешаны), а Израиль играет роль в стабилизации обстановки на юге страны.
В общем, публикации о том, что система С-400 якобы не увидела истребители F-35, которых на самом деле не было, - это выдумки даже не американских СМИ, а русскоязычной израильской прессы для поднятия цитируемости и очернения российских Вооруженных сил. В принципе, это неудивительно, если вспомнить, что некоторые СМИ в свое время на полном серьезе писали о том, что «Адмирал Кузнецов» идет в Сирию бомбить Израиль...
Антон Мардасов
18.02.2017
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принадлежат Свободная пресса
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beka1
954
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№1
20.02.2017 01:09
Помнится, в 2013г., были слухи, что в Сирии ЗРК С-300 завалили не кого -нибудь, а самого F-22! Похоже данная ,,новость,, из той же оперы...
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Alah
235
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№2
20.02.2017 01:22
"Остановить" можно было только одним способом - сбить нафиг. Этого они хотят?
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Makc
288
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№4
20.02.2017 03:41
Чтобы увидеть стелс и обстрелять, С-300/400 нужно сопрягать с системами НЕБО-М. А НЕБО-М, на минуточку, это как минимум 5 машин: 3 радара, КП, машина обьединения информации. НЕБО-М пока не засветился в Сирии. А то что в Сирии С-400 и С-300В4 работают не в полную силу так это к гадалке не ходи. Ф-22 там для РТР летает, да и исторически экспортные модели всегда урезанными шли дабы собственные не скомпрометировать.
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Сергей-82
8534
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№5
20.02.2017 05:24
У ф-35 в ВВС Израиля достижение боеготовности намечено на начало 2018 года,так что на боевые вылеты он летать ну ни как не мог.Об этом говорят все,даже такой ненавистник России как Миша Цаигер-он Семен Семеныч,Вуду и т.д и то на форумах сказал что это чушь.
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Стальнов И.П.
137
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№6
20.02.2017 08:34
Вот вам и богоизбранный народ, болтологией занимаются, фу как пошло и бездарно, лучше бы молчали, бога не позорили.
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unwide
869
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№8
20.02.2017 08:57
Цитата, q
Вот вам и богоизбранный народ, болтологией занимаются, фу как пошло и бездарно, лучше бы молчали, бога не позорили.
Какое отношение Ваш комментарий имеет к обсуждаемой статье?
И вообще, минусовщики, статью читали или дальше заголовка уже лень опускаться..
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NANOBOT
835
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№9
20.02.2017 09:02
Даже если Израиль отбомбится по сирийцам эскадрильями, сбивать их не будут, если только Путин не решит расплюнуться с Трампом (у него зять еврей и сейчас Иран объявят главным спонсором терроризьма).
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Гражданин СССР
2729
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№10
20.02.2017 12:34
Ну вообще-то я слушал интервью по поводу атаки под Дамаском израильских военных экспертов еще в январе. Им задали вопрос, не может ли это быть поводом для конфликта. Ответ был, что самолеты Израиля наносят удары по территории Сирии не входя в ее воздушное пространство.
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forumow
2372
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№11
20.02.2017 12:51
На 1:47. F-35 над Сирией.
Ссылался уже об этом в другой теме.
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Сергей-82
8534
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№12
20.02.2017 13:05
Цитата, Гражданин СССР сообщ. №10Ну так для этого все есть,УАБ Спаис летят на 100 км,легкая КР Далила на 250 км,КР Попай до 350км .
Цитата, forumow сообщ. №11
На 1:47. F-35 над Сирией.Ну да,человек рассказывает о совместной операций Турции и России случайно кадр Ф-35,а дальше видео пилота с турецким флагом,не серьезно.
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VK
127
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№13
20.02.2017 13:15
Цитата, NANOBOT сообщ. №9
да нам и без Трампа с Израилем незачем ссориться. Чего они там не поделили на конкретно взятой базе - хрен его знает. Никто же не разбирался с вопросом, зачем израильтяне бомбанули по какой-то базе на окраине Дамаска. Может сирийцы сами там что-то хулиганили. Про это тишина и молчок были. Израиль не проводит масштабных операций, не вторгается. И это тоже наводит на мысль, что случай был частный, конкретный и имел повод.
Далее, я по карте смотрел, если из Латакии стрелять по самолёту над Дамаском, то ракете придётся лететь 220 км, над территорией Ливана.
От Хайфы до Дамаска 120 км. Для истребителя, тьфу. 7 минут полёта на крейсерской скорости.
А движение гражданских судов в воздухе над Ливаном и Израилем очень интенсивное. Сейчас запустил www.flightradar24.com, там над Дамаском и Ливаном одномоментно 8 гражданских самолётов летят! Все в зоне потенциального поражения.
И вот в таких условиях надо принимать решение. Стрелять-не стрелять. Конечно, на месте безответственных идиотов С-400 должен был стрелять, но слава Богу, не они там командуют. Даже если предположить, что ракеты (стреляют обычно залпом по 2 шт.) не "отвлеклась" на гражданские суда, не упали (а такое бывает) из-за неисправности на территорию Ливана (попав в какой-нибудь дом, что случалось и в Украине, и в РФ)), а чётко поразила бы самолёт агрессора, то
чтобы за этим последовало, сколько вони и воплей, такие масштабные детонации пердаков, что всё ранее происходившее можно просто смело называть спокойной счастливой жизнью.
Поэтому, я по сложившейся традиции, просто подъе..ну чуток ВПК :), написав что не стоит уважаемому сайту отвлекаться на тявканье всякой школоты.
PS кстати, я подтверждаю, что написал Сергей-82 про выход программы испытаний Ф-35 на этап полной боеготовности только в 2018 году. Это кстати в лучшем случае. И эту информацию я прочитал не в прессе, а в докладе профильного ведомства США (не помню название). Ссылку на доклад и цитаты я приводил в одном из постов про Ф-35 в начале февраля. Это я к тому написал, что никто самолёт не признанный боеготовым не выпустит на боевое задание. Т.к. это непосредственно связано с ответственностью за жизнь пилота и судьбу техники. Если Ф-35 по какой-то причине шлёпнется в Сирии (сломался, сбили), то это будет просто пи.дец за который там целый бугет бошек поотрубают самым демократическим образом. Это будет такой проё..ь и репутационный ущерб, который затмит просто все проё..ы США за последние лет 50.
Поэтому, конечно, я не думаю, что Ф-35 действительно летал бомбить.
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Сергей-82
8534
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№14
20.02.2017 13:26
Цитата, VK сообщ. №13
Ф-35 на этап полной боеготовности только в 2018 году. Это кстати в лучшем случае.Кроме того
Цитата, q
F-35I — самолёт для ВВС Израиля. После присоединения к программе JSF Израиль озвучил планы создания модификации F-35A с значительным количеством БРЭО собственного производства, в частности систем РЭБ и оборудования кабины, и интеграцией в СУО оружия собственного производстваТо есть США постановляют только платформу,боевым комплексом его делает сам Израиль ,а это вспомните наши ЛИИ,ГЛИЦ и ЦБП,соответственно не что подобное проидет Ф-35 в ВВС Израиля,кстати меня очень интригует вопрос,ведь Ф-15I и Ф-16 Суфа тоже были куплены Израилем лишь при условий что они ставят свой элементы БРЭО и оружие.
Ну и видео в тему,Израиль только учит "летать"Ф-35
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ankh-andrej
728
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№15
20.02.2017 13:26
Там летают все подряд. И бомбят тоже. Я не знаю, что должно случиться что бы был отдан приказ на поражение воздушной цели? Наверное атака самих систем С-300/400. А иначе, как можно рассуждать о том, что кого то там не заметили?
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gerrfrost
2431
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№16
20.02.2017 13:59
Было же раньше, и не раз, сказано, что наше ПВО прикрывает наши базы... Поэтому, причем тут цели над сирийской базой, да ещё более чем за 200 км..
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TAMERLAN
1145
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№17
20.02.2017 17:59
Цитата, q
Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель пятого поколения в сирийской провинции Дамаск. В итоге самолет беспрепятственно поразил цели и «махнул русским крылом».На западе полагают, что мы воюем с Израилем ? Я понимаю, если бы самолеты Израиля, атаковали позиции, которые комплекс прикрывал и уничтожили бы сам комплекс - тогда очевидно, что прошляпили......, но в целом - нормальная, уважающая себя страна - объявит войну той стране, которая посмела сбить ее самолет. Т.е. как-то дико представлять, что С-400 должен останавливать, т.е. сбивать самолеты Израиля. А вот, что касается распознавания, то тут уже интересный вопрос. Если в реальности будут полеты F-35 вблизи от комплекса, тогда и посмотрим. Но в целом, там ситуация довольно пятнистая для нас..... как насчет передачи комплекса С-300 сирийцами террористам хезболла ? Напомню, когда Израиль разбомбил склад с такими ракетами.
Мне например очень по душе действия Израиля в такой ситуации, нам стоит поучится у них отстаивать свои интересы. Поддерживает кто-то террористов действующих против России - бац по ним удар, пусть подумают и ответ правильный, прибьем любого кто против нас.
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Сергей-82
8534
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№18
20.02.2017 18:27
Цитата, TAMERLAN сообщ. №17
Мне например очень по душе действия Израиля в такой ситуации, нам стоит поучится у них отстаивать свои интересы. Поддерживает кто-то террористов действующих против России - бац по ним удар, пусть подумают и ответ правильный, прибьем любого кто против нас.за это +
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