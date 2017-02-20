«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»



Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия

Источник: МО РФ Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, СирияИсточник: МО РФ

Мог ли новый истребитель ЦАХАЛ остаться незамеченным нашей ЗРС

Российская система С-400 «Триумф» оказалась бессильна перед истребителем F-35: ЗРС не смогла ни остановить, ни распознать израильский истребитель пятого поколения в сирийской провинции Дамаск. В итоге самолет беспрепятственно поразил цели и «махнул русским крылом». Такая оценка С-400 сейчас активно раскручивается в Сети и педалируется некоторыми СМИ со ссылкой на авторитетное американское издание Defense News.

Этот эпизод произошел в ночь на 13 января 2017 года, когда на военном аэродроме Меззе в Дамаске, который является важной стратегической авиационной базой, прогремела серия мощных взрывов. Правительственная армия Сирии обвинила ЦАХАЛ в нанесении ракетного удара по авиабазе, а через государственное агентство SANA предупредила Израиль о возможных последствиях этой «вопиющей атаки». Именно тогда сирийские и ливанские источники в соцсетях и некоторые СМИ со ссылкой на «Информцентр авиабазы Хмеймим» (частный источник информации, который не раз был замечен в публикации фейковых новостей по типу «столкнувшихся на рулежной дорожке Хмеймима истребителей ВКС») распространили сведения о первом применении Израилем самолета пятого поколения F-35.

Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США Источник: МО США

Пресс-служба ЦАХАЛа и другие израильские официальные источники тогда никак не комментировали эту информацию.

«СП» не удалось найти публикации Defense News, где бы утверждалось, что истребитель F-35 применялся в Сирии. На американском сайте действительно был опубликован материал (24 января), в котором цитировалось заявление командующего ВВС Израиля о том, что развертывание в Сирии системы С-400 бросает «критический вызов» для проведения израильских операций в регионе. А также - слова представителя Lockheed Martin о преимуществах применения F-35 в условиях высокой угрозы, «создаваемой российской системой C-400». И все.

Усомниться в новости о супер возможностях F-35 заставляют и чисто тактические действия. Непонятно, как одна машина могла принимать участие в операции, если в истребительной авиации первичное подразделение, которое способно решать боевую задачу, – пара самолетов. Применение F-35 совместно с F-16 вряд ли имело смысл по причине «распознаваемости» последнего истребителя.

Но даже если опустить и этот факт, то могла ли действительно пара истребителей пятого поколения принимать участие в налете и остаться незамеченной средствами ПВО?

Пока авиация не знает технологий, которые бы сделали самолет полностью невидимым для средств обнаружения, говорит бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации Валерий Горбенко.

- Другое дело, что вся история ударной авиации, преодоления и подавления ПВО двигалась к тому, чтобы уменьшить эффективную отражающую поверхность летательного аппарата, то есть сделать его менее заметным. У нас также давно начали проводиться работы в рамках так называемой концепции 4S: stealth (невидимость), supersonic (сверхзвук), super maneuverability (повышенная маневренность), superior avionics (улучшенная авионика). Но невидимых самолетов не существует.

Уязвимость самолетов-невидимок хорошо продемонстрировал опыт войны в Югославии, когда 250-я зенитно-ракетная бригада Сербии, которой командовал подполковник Джордже Аничич, в 1999 году сбила советским ЗРК малого радиуса действия С-125 «Нева» (экспортное наименование - «Печора») широко распиаренный ударный самолёт-невидимку F-117A Nighthawk ВВС США. Дивизион бригады находился в засаде и успешно применил свой комплекс.

Что касается возможностей F-35, то наверняка это хороший истребитель, несмотря на все свои проблемы, но пока о его возможностях что-то конкретное сказать сложно. Скорее всего, радиолокационное оборудование самолета позволяет уводить ракету от цели с достаточным промахом или ставить ложные цели, но при этом истребитель все равно будет обнаружен. Домыслов в СМИ всегда много.

«СП»: - Они касаются не только F-35, но и ЗРС С-400.

- Конечно. Зачастую заокеанские или отечественные аналитики смело рассуждают о возможностях противовоздушной системы, но я вот, честно, не ознакомившись с данными на месте, не могу точно сказать, прикрывает ли дивизион С-400 Дамаск. Наши системы прикрывают две российские базы, а что касается юга страны, то здесь нужно конкретно знать расстояние, особенности рельефа и т.д. То есть Голанские высоты и окрестности Дамаска необязательно находятся в зоне поражения С-400, хотя, безусловно, РЛС обнаруживает и облучает цели намного дальше – возможно, еще на израильской территории.

Кроме того, не стоит забывать о существовании первичной и вторичной локации радиолокационных станций. Скажем, автоматическое обнаружение всех (!) воздушных объектов производится по данным первичного радиолокатора, который является также средством разведки. Вторичный локатор (используется также в гражданской авиации) принимает сигналы от ответчиков самолетов – тех самых транспондеров, о которых так много говорят применительно к инцидентам в небе Балтики.

Так, с помощью вторичных локаторов при включенном ответчике можно получить дополнительную полетную информацию о самолете (номер борта и курс, текущую высоту, остаток топлива, состояние бортовых систем и др.), что повышает безопасность полетов и уменьшает вероятность случайного поражения средствами ПВО. Но, повторю, первичный локатор определяет все цели.

Применение стелс-технологий просто уменьшают отражающую поверхность самолета и влияет на дальность его обнаружения. Так что, даже если бы F-35 теоретически участвовал в обсуждаемой операции, что я, конечно, исключаю, то он все равно был бы замечен.

Торжественная церемония встречи первой пары самолётов F-35 Adir (F-35I), вылетевших из города Форт-Уэрт (штат Техас), на израильской военной базе Неватим состоялась 12 декабря 2016 года, замечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

- А 15 декабря в Сети появилось видео первого полета истребителей-бомбардировщиков, которых в небе сопровождали F-16. При этом 18 декабря стало известно, что около 30 специалистов Lockheed Martin и три представителя ВВС США (два пилота и инструктор летного экипажа) будут оставаться в Израиле на неопределенное время, чтобы помочь ВВС Израиля эксплуатировать и обслуживать F-35I.

В общем, вряд ли израильтяне стали бы отправлять на боевую операцию самолеты, которые практически еще не освоены летчиками. А «обкатывать» истребители, тем более компьютеризированные F-35, - достаточно долгая процедура. Более того, F-35 и в Соединенных Штатах не до конца прошел комплекс испытаний. Видимо, с него постепенно снимают ограничения и есть подозрения, что пока самолет не обладает всеми возможностями. А для того, чтобы поразить что-то в Сирии, необязательно гонять самолет пятого поколения, да еще с риском его поражения, поскольку средства ПВО Сирии в районе Дамаска, видимо, все-таки работают.

Кроме того, учитывая расстояния в районе Голанских высот и в окрестностях Дамаска, ВВС Израиля запросто могут нанести авиаудар управляемыми ракетами, не входя в радиус действия ЗРС. Я уж не говорю о том, что есть информация, согласно которой ЦАХАЛ 13 января вообще не применял авиацию, а удар был нанесен ракетой «поверхность-поверхность».

И наконец, договоренности Москвы и Израиля, имеющие характер сделки, - это уже секрет Полишинеля. Поэтому какие бы самолеты ВВС Израиля не летали, наши военные об этом знают и стрелять не будут.

«СП»: - Гипотетически F-35 действительно могут дать преимущества ВВС оппонентов в условиях действия ЗРС С-400?

- Стелс-технологии – не панацея, но они снижают дальность обнаружения самолета, давая ему некие тактические преимущества при проведении операций. Грубо говоря, он может видеть дальше, чем видят его. Но ведь есть не только локаторы средств ПВО, но и, например, автоматизированные станции пассивной радиотехнической разведки, которые обнаруживают самолет, не обнаруживая себя. Это во-первых.

Во-вторых, в силу рельефа местности у наших средств ПВО есть ограничения и можно допустить, что дивизион С-400, развернутый в Латакии, не все свои возможности может продемонстрировать. Тем более, видимо, ЗРС используют в некоем ограниченном режиме, чтобы с нее наши оппоненты не могли полностью снять все характеристики. Кроме того, помимо С-400 в Сирии есть наши С-300В4.

В современном воздушном бою многое решает именно бортовое и радиоэлектронное оборудование, а снижение радиолокационной заметности самолета – это некий бонус, отмечает преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин.

- Обнаружение стелс-самолет – это тактика применения средств противовоздушной обороны. Теоретически надо повышать энергию излучаемого сигнала станции, применять различные методы зондирования, обработки сигналов и разные диапазоны — метровые, дециметровые, сантиметровые и т. д. На практике, насколько известно, отражающая поверхность, например, «самолета-невидимки» F-117A Nighthawk в сантиметровом диапазоне была снижена, а в метровом диапазоне – штатном для дежурных средств РТВ (Радиотехнических войск) РФ - он был хорошо виден. Но даже в сантиметровом он был все равно заметен, что позволяет обстреливать самолёт.

Теоретически можно фантазировать, что ВВС Израиля могут работать с территории Голанских высот и что малое расстояние не позволяет быстро среагировать на атаки. Или – что самолеты заходят из ливанского воздушного пространства, используя горы Ливана и Антиливана как прикрытие от РЛС ПВО Сирии. Но понятно, что между РФ и Израилем существуют политические договоренности, где РФ позволяет ЦАХАЛ наносить удары по «Хезболле» (хотя ее позиции с сирийской армии зачастую смешаны), а Израиль играет роль в стабилизации обстановки на юге страны.

В общем, публикации о том, что система С-400 якобы не увидела истребители F-35, которых на самом деле не было, - это выдумки даже не американских СМИ, а русскоязычной израильской прессы для поднятия цитируемости и очернения российских Вооруженных сил. В принципе, это неудивительно, если вспомнить, что некоторые СМИ в свое время на полном серьезе писали о том, что «Адмирал Кузнецов» идет в Сирию бомбить Израиль...

Антон Мардасов