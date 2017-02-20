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На учениях в Оренбургской области применили новую тактику ночного боя

20.02.2017 РИА Новости 331 1
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Тоцкий полигон
Тоцкий полигон в Оренбургской области
Источник: codename-it.livejournal.com

САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Военные Центрального военного округа (ЦВО) применили новую тактику ночного боя на учении в Оренбуржье, сообщает пресс-служба округа.

"На Тоцком полигоне в Оренбургской области руководящему составу Центрального военного округа показали розыгрыш ночного боя с незаконным вооруженным формированием при переходе от дневных к ночным действиям. Новая тактика была разработана с учетом боевого опыта последних лет", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время рейдово-поисковых действий усиленная тактическая группа вместо атаки на позиции боевиков применила маневренное наступление с нанесением ударов по флангам и в тыл противника. Поддержку действий мотострелков обеспечили артиллерийские расчеты, которые выполнили задачи по ослеплению противника, а также по подсветке мишеней и передачи сигналов боевого управления с помощью осветительных снарядов.

По информации ЦВО, за практическими действиями наблюдали командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей, их заместители, а также должностные лица управления военного округа - всего более 200 генералов и офицеров. Итоги учений будут подведены на военном совете, который состоится 18 февраля в Тоцком гарнизоне под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерала-полковника Владимира Зарудницкого.

17.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Alah
235
№1
20.02.2017 11:55
А в чем новизна? Противника ослеплял еще Жуков. Фланговые маневры и выход в тыл еще со средних веков используются. А то, что в лобовую атаку не пошли, так это позор, что она (лобовая) до сих пор считается стандартной тактикой.
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