Индия заинтересована новейшим российским комплексом охраны



Комплекс технических средств охраны СОКОЛ

Источник: www.avts.ru Комплекс технических средств охраны СОКОЛИсточник: www.avts.ru

БАНГАЛОР (Индия), 17 фев - РИА Новости. Представители индийских военно-воздушных сил, сухопутных войск и пограничной службы заинтересовались представленной АО "Рособоронэкспорт" на выставке AeroIndia-2017 новейшей российской разработкой в области борьбы с терроризмом и охраны объектов - комплексом СОКОЛ, сообщил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.

Одиннадцатая международная аэрокосмическая выставка "АэроИндия" (AeroIndia), проводимая с 1993 года (первая прошла под названием AviaIndiа) при поддержке правительства и министерства обороны Индии, проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе национальных военно-воздушных сил (ВВС) Елаханка (Yelahanka) в Бангалоре

"Представители индийских ВВС, сухопутных войск и пограничной службы заинтересовались практическим применением представленной Рособоронэкспортом новейшей российской разработки в области средств безопасности и, в частности, безопасности военных объектов. Наше решение, основанное на применении оптико-волоконной технологии, уникально, своевременно, актуально для этого рынка, и потому оно подходит под условия объявленного Индией многомиллионного тендера на организацию системы безопасности военных аэродромов и других особо важных объектов", - сказал возглавляющий делегацию АО "Рособоронэкспорт" на аэрокосмическом салоне Гореславский, слова которого в пятницу процитировала пресс-служба компании.

Комплекс технических средств охраны СОКОЛ, разработанный российским предприятием "Автоматика-С", при обнаружении нарушителей на периметре охраняемого объекта автоматически определяет место нарушения, наводит на него видеокамеры и тепловизоры и передает данные на пост дежурного по объекту по кабелю. При этом сам нарушитель, которого СОКОЛ также распознает автоматически, не подозревает о том, что обнаружен, так как элементы комплекса могут укладываться в грунт, обеспечивая систему предупредительными рубежами охраны. Это не сказывается на точности определения места проникновения на охраняемый объект, которая равняется пяти метрам при протяженности рубежа охраны до 100 километров.

Линейная часть комплекса не требует электропитания и обслуживания, что обеспечивает его высокую экономическую эффективность. Кроме того, СОКОЛ обладает высокой степенью стойкости и надежности благодаря дублированию всех подсистем и сохранению работоспособности при обрыве кабеля, контролю состояния и самодиагностике.

По словам Гореславского, СОКОЛ заинтересовал индийских партнеров Рособоронэкспорта в связи с актуальностью противодействия террористической угрозе в стране. Рособоронэкспорт готов учесть особые требования заказчиков из Индии и во взаимодействии с ними внести необходимые технические изменения в состав и комплектность комплекса.