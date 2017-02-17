Компания IAI предлагает транспорт-заправщик «Боинг-767-300ER» MMTT ВВС Индии



Самолет-заправщик B767-200MRTT

Источник: www.militaryparitet.com Самолет-заправщик B767-200MRTTИсточник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 17 февраля. Компания «Израэль аэроспейс индастриз» (IAI) предлагает Военно-воздушным силам Индии многоцелевой транспорт-заправщик MMTT на базе коммерческого самолета «Боинг-767-300ER».

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», представитель IAI подтвердил, что компания начала обсуждать возможность продажи самолетов MMTT на базе «Боинг-767-300ER» после того, как МО Индии аннулировало в конце июня 2016 года результаты тендера на поставку шести многоцелевых транспортов-заправщиков для Военно-воздушных сил страны. Как ожидается, МО Индии объявит новый конкурс на поставку самолетов в ближайшей перспективе.

С 2007 года МО Индии дважды на завершающей стадии аннулировало результаты тендеров на поставку многоцелевых транспортов-заправщиков. Как сообщал ЦАМТО, МО Индии выпустило первый запрос о предложениях на поставку шести многоцелевых самолетов-заправщиков MRTT в 2006 году. В тендере приняли участие компании «Боинг» с самолетом на базе «Боинг-767», «Эрбас милитэри» с А-330 и «Рособоронэкспорт» (ОАК, ОАО «Ил») с Ил-78МД-90. ВВС Индии выбрали победителем A-330 MRTT компании «Эрбас милитэри», однако Министерство финансов отказалось одобрить заключение контракта, поскольку стоимость самолетов была выше, чем у Ил-78МД-90.

Тендер был возобновлен в 2010 году. Предпочтительным поставщиком по результатам оценки предложений претендентов в конце 2012 года вновь была выбрана «Эрбас милитэри». Причиной отказа от покупки вновь была названа высокая стоимость A-330 MRTT.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят шесть приобретенных в 2003-2004 гг. в России самолетов-заправщиков Ил-78, которые могут нести 75 т топлива и обеспечивают возможность заправки в воздухе состоящих на вооружении самолетов «Мираж-2000», «Ягуар» и Су-30МКИ. По информации источников в МО Индии, в настоящее время часть Ил-78, размещенных в Агре, непригодны к полетам из-за проблем с поставкой запчастей из России.

Подразделение «Бедек» компании IAI приступило к реализации программы продаж B-767 MMTT в 2007 году на базе опыта, полученного при модификации для ВВС Израиля к версии транспорта-заправщика «Боинг-707». Программа рассчитана на заказчиков, которые не могут позволить себе покупку KC-46A «Пегасус» компании «Боинг» или A-330 MRTT «Эрбас милитэри». «Боинг-767» MMTT предлагается в различных конфигурациях: с подкрыльевыми контейными системами дозаправки со шлангом и стыковочным узлом, подфюзеляжной штанговой системой дозаправки, а также носовой штангой для получения топлива.

Максимальная взлетная масса многоцелевого транспорта-заправщика, разработанного на базе «Боинг-767-300ER», составляет 400 тыс. фунтов (182 т). Он способен обеспечить транспортировку более 200 тыс. фунтов (91 т) топлива. Кроме того, возможно его использование для перевозки войск, высокопоставленных лиц или грузов. Самолет оборудуется специальным грузовым люком.

По имеющейся информации, после объявления нового тендера «Боинг» также планирует предложить ВВС Индии KC-46A «Пегасус». Компания уже добилась успеха на индийском рынке, заключив контракты на поставку самолетов ВТА C-17 «Глоубмастер-3», морских патрульных самолетов P-8I «Нептун», ударных вертолетов AH -64E «Апач» и транспортных вертолетов CH-47F «Чинук». Предполагается, что «Ильюшин» и «Эрбас милитэри» также вновь примут участие в конкурсе.

На текущий момент ВВС Колумбии являются единственным покупателем B-767 MMTT. IAI предлагала самолет Военно-воздушными силами Республики Корея, которые в итоге выбрали A-330 MRTT в 2015 году. Программа поставки двух B-767-300ER ВВС Бразилии была приостановлена в 2016 году.