ВКС смогут отразить любое нападение, заявил Шойгу



Военнослужащий 4-й бригады Противовоздушной обороны (ПВО) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) в зале боевого управления в Московской области.

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости Военнослужащий 4-й бригады Противовоздушной обороны (ПВО) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) в зале боевого управления в Московской области.Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Проведенная в феврале внезапная проверка подтвердила способность Воздушно-космических сил РФ обеспечить оборону страны от современных и перспективных средств нападения, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Проверка подтвердила необходимость комплексного подхода к решению задач по защите важных объектов от средств воздушно-космического нападения, способность ВКС эффективно выполнять задачи по предназначению и обеспечивать оборону страны от современных и перспективных средств воздушно-космического нападения", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Он также напомнил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего проверка проводилась в органах военного управления главного командования ВКС, подчиненных ему объединениях, соединениях и воинских частях. В ней участвовали 46 тысяч военнослужащих и 1,8 тысячи единиц вооружения и военной техники.

"Впервые в составе единого вида Вооруженных сил действовали подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, а также истребительной авиации, которые продемонстрировали четкое взаимодействие по поражению всех условных воздушных целей противника", - добавил министр.