"Вертолеты России" покажут на выставке в ОАЭ Ка-52 и Ми-28НЭ



Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 год

Источник: EPA/SERGEI ILNITSKY Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 годИсточник: EPA/SERGEI ILNITSKY

Холдинг также проведет переговоры с действующими эксплуатантами и потенциальными заказчиками вертолетов российского производства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) покажет на международной выставке IDEX-2017, которая пройдет с 19 по 23 февраля в Абу-Даби, современные боевые вертолеты и проведет ряд переговоров с партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Модельный ряд техники военного назначения представляют ударные вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, а также разведывательно- ударный Ка-52. "Вертолеты России" не только презентуют свои самые перспективные модели техники, но и проведут переговоры с действующими эксплуатантами и потенциальными заказчиками вертолетов российского производства из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов холдинга, большой интерес у посетителей выставки также вызовут новейший вертолет Ми-171А2, легкий Ка-226Т и Ка-32А11ВС со специализированным оборудованием для пожаротушения.

Как отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, "Вертолеты России" продуктивно сотрудничают с ближневосточными партнерами. "Сегодня это быстрорастущий рынок вертолетной техники, поэтому он для нас один из приоритетных. Мы предлагаем широкую линейку техники заказчикам из стран Ближнего Востока - от военных вертолетов до машин гражданского назначения", - приводит его слова пресс-служба компании.