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"Вертолеты России" покажут на выставке в ОАЭ Ка-52 и Ми-28НЭ

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 205 0
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Вертолеты Ми-28Н
Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 год
Источник: EPA/SERGEI ILNITSKY

Холдинг также проведет переговоры с действующими эксплуатантами и потенциальными заказчиками вертолетов российского производства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) покажет на международной выставке IDEX-2017, которая пройдет с 19 по 23 февраля в Абу-Даби, современные боевые вертолеты и проведет ряд переговоров с партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Модельный ряд техники военного назначения представляют ударные вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, а также разведывательно- ударный Ка-52. "Вертолеты России" не только презентуют свои самые перспективные модели техники, но и проведут переговоры с действующими эксплуатантами и потенциальными заказчиками вертолетов российского производства из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.

По мнению специалистов холдинга, большой интерес у посетителей выставки также вызовут новейший вертолет Ми-171А2, легкий Ка-226Т и Ка-32А11ВС со специализированным оборудованием для пожаротушения.

Как отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, "Вертолеты России" продуктивно сотрудничают с ближневосточными партнерами. "Сегодня это быстрорастущий рынок вертолетной техники, поэтому он для нас один из приоритетных. Мы предлагаем широкую линейку техники заказчикам из стран Ближнего Востока - от военных вертолетов до машин гражданского назначения", - приводит его слова пресс-служба компании.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ка-52
Ми-17
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Ми-8АМТ
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