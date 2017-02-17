Работы по оформлению рекламного паспорта комплекса "Бук-М3" начались



Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"

Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО

Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается

БАНГАЛОР /Индия/, 17 февраля. /ТАСС/. "Бук-М3" готовят к продаже на экспорт. Работы по оформлению рекламного паспорта на новый комплекс ПВО уже начались, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Работы по оформлению паспорта экспортного облика зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уже ведутся", - сказали в пресс-службе. Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается.

По оценке специалистов "Алмаз-Антея", по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности "Бук-М3" имеет сейчас лучшие показатели. Это, а также широкая известность комплексов "Бук" за рубежом будут способствовать успешному продвижению на внешнем рынке "Бук-М3Э", рассчитывают в концерне.

"Алмаз-Антей" на оружейной выставке "АЙДЕКС-2017", которая пройдет с 19 по 23 февраля в ОАЭ, также покажет модели систем ПВО, а также другую свою продукцию.

"Экспозицию концерна составят модели боевых средств зенитных ракетных систем "Антей-2500", комплексов "Бук-М2Э" на гусеничном и колесном шасси, а также "Тор-М2Э", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, на экспозиции в виде моделей будут показаны радиолокационные станции и радиолокационные комплексы контроля воздушного пространства.

В виде плакатов и листовок будут представлены комплексы "Риф-М", "Штиль-1" и ракета для него.