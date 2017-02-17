Работы по оформлению рекламного паспорта комплекса "Бук-М3" начались
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Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3"
Источник: © Пресс-служба Концерна ВКО
Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается
БАНГАЛОР /Индия/, 17 февраля. /ТАСС/. "Бук-М3" готовят к продаже на экспорт. Работы по оформлению рекламного паспорта на новый комплекс ПВО уже начались, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз-Антей".
"Работы по оформлению паспорта экспортного облика зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уже ведутся", - сказали в пресс-службе. Экспортный вариант ЗРК получит отдельное наименование, которое пока не раскрывается.
По оценке специалистов "Алмаз-Антея", по боевой эффективности среди мобильных комплексов класса средней дальности "Бук-М3" имеет сейчас лучшие показатели. Это, а также широкая известность комплексов "Бук" за рубежом будут способствовать успешному продвижению на внешнем рынке "Бук-М3Э", рассчитывают в концерне.
"Алмаз-Антей" на оружейной выставке "АЙДЕКС-2017", которая пройдет с 19 по 23 февраля в ОАЭ, также покажет модели систем ПВО, а также другую свою продукцию.
"Экспозицию концерна составят модели боевых средств зенитных ракетных систем "Антей-2500", комплексов "Бук-М2Э" на гусеничном и колесном шасси, а также "Тор-М2Э", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, на экспозиции в виде моделей будут показаны радиолокационные станции и радиолокационные комплексы контроля воздушного пространства.
В виде плакатов и листовок будут представлены комплексы "Риф-М", "Штиль-1" и ракета для него.
17.02.2017
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