IDEX-2023 в Абу-Даби: Слухи об «изоляции России» оказались сильно преувеличенными

Источник изображения: topwar.ru

Участие России в IDEX-2023 - одном из крупнейших и авторитетнейших оружейных форумов мира - стало еще одним убедительным доказательством того факта, что спустя год после начала спецоперации РФ на Украине, наша страна и ее технологии остаются в центре геополитического внимания планеты.

Что же до "изоляции России", о которой заливались соловьями западные политические лидеры весь минувший год, то она, как показал IDEX-2023, и вовсе не состоялась в объективной реальности.

Юбилейный салон IDEX (в этом году форум отмечает 30-летие) собрал в третьей декаде февраля более 1300 компаний и организаций из 65 стран мира. Выставку посетили десятки тысяч гостей со всего мира​ – политики, военные специалисты, должностные лица и бизнесмены.

Важно отметить, что Абу-Даби сегодня, возможно - единственная в мире международная площадка, где уравнивают свои амбиции все геополитические гиганты планеты.

Только тут можно одновременно встретить павильоны США, Евросоюза, Китая, Индии, Японии, Кореи, России, Украины и других государств, которые нынче не пересекаются друг с другом на иных площадках.

Источник изображения: topwar.ru

По-хорошему, даже штаб-квартире ООН сегодня не помешало бы переехать в Объединенные Арабские Эмираты. Почему? Ведь только здесь, под пристальным присмотром белоснежных шейхов, презирающие весь мир англосаксы начинают стушевываться и трезветь. Во всех отношениях.

Конечно, столица Эмиратов "пробирает" - как красотой своей восточной и современной архитектуры, так и гигантским размахом возводящихся вокруг проектов. Причем, Абу-Даби действительно отличается от того же Дубаи. Это другой концептуальный взгляд на будущее. Хотя не менее ультрасовременный.

Но вернёмся к IDEX-2023. Российскую экспозицию, которая расположилась в некотором удалении от площадок коллективного Запада и той же Украины, посетили более 30 официальных делегаций.

Кстати, я искренне ожидал политических провокаций от наших бывших западных и украинских "партнёров". Всякие транспаранты про "кровавые бучи", провокаторов с плакатами и прочие политические акции.

Но - все было спокойно, даже в день годовщины СВО по освобождению Донбасса. Побоялись, видать, арабских полицейских. Тут не либеральная Европа. Тут Восток - все гостеприимно, вежливо, но дисциплина - прежде всего.

Источник изображения: topwar.ru

На открытой площадке России свои винтокрылые машины семейств Ка-226, Ка-62, Ми-171 от "Вертолётов России". Гостей площадки встречала группа сногсшибательных красоток в форме пилотесс - кстати, девушки в буквальном смысле вызвали фурор у иностранных делегаций. И желающих сфотографировать вертолётных красавиц не было отбою.

Специалисты из полутора десятков стран мира посетили экспозицию российского концерна "Алмаз-Антей" - производителя лучших в мире комплексов и систем ПВО/ПРО.

По словам главы департамента внешнеэкономической деятельности холдинга "Алмаз-Антей" Сергей Кулаков, возглавляющий делегацию компании на форуме, наибольшее внимание к противовоздушной продукции России проявили представители стран Ближнего Востока. Прочем их особый интерес вызвали зенитный ракетный комплекс "Викинг" (экспортная версия ЗРК "Бук-М3") и экспортный комплекс С-350Е "Витязь".

"Продукция концерна традиционно вызывает большой интерес гостей IDEX - одной из самых посещаемых оборонных выставок. Форум оправдал наши ожидания, мы получили тот результат, на который рассчитывали. Международная изоляция не состоялась", - заявил Сергей Кулаков.

Всего же на стенде "Алмаз-Антея" была представлена продукция его восьми дочерних предприятий.

Здесь были представлены уже неоднократно зарекомендовавшие себя в различных армиях мира ЗРК "Бук-М2Э", а также всемирно известные комплексы ПВО малой дальности семейства "Тор", в числе которых модификации ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К" на колесном шасси, а также автономный боевой модуль "Тор-М2КМ", и другие боевые машины от Ижевского электромеханического завода "Купол", зарекомендовавшие себя, в том числе, и в ходе украинского конфликта.

"Сегодня на Ближнем Востоке наибольшим спросом пользуются, безусловно, российская техника ПВО, беспилотные летательные аппараты, развитие боеприпасной отрасли. Это и боеприпасы, которые используются в танках, и боеприпасы, которые используются в системах ПВО, и барражирующие боеприпасы, и дистанционно взрываемые боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы", - отметил в разговоре с журналистами глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Так как IDEX отдельной экспозицией были представлены военно-морские инновации, партнеры России из ближневосточных и других государств смогли ознакомиться с линейкой продукции средств ПВО морского базирования, например - экспортными зенитными ракетными комплексами "Риф-М", "Ресурс", и "Штиль-1".

Конечно, многочисленные гости выставки с удовольствием "подержали в руках" стрелковое оружие от "Калашникова", полюбовались мультимедийными инновациями с возможностями нашей военной авиации - самолетов семейств "Су" и "МиГ" от ОАК, и другие замечательные изделия из мира вооружений.

Хотелось бы сказать несколько слов об очень четкой организации форума. Местные шейхи сумели построить здесь, на берегу Персидского залива, крупнейший финансово-экономический центр. И именно здесь, в центре географической карты планеты, встречаются и уживаются все крупнейшие мировые игроки. Государства, определяющие технологическое и политическое будущее планеты.