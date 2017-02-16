Переходим на гиперзвук

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17.02.2017 Российская газета 437 0
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Су-34 и Т-50
Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Россия и Индия создают истребитель пятого поколения

Наше оружие и военная техника в мире востребованы, и это не секрет. Сейчас наряду с экспортом различных его образцов отечественные конструкторы предлагают зарубежным коллегам приступать к совместному проектированию боевой техники будущего. Это вызывает интерес, что подтвердил аэрокосмический салон Aero India 2017, который проходит в индийском Бангалоре.


Одним из самых ожидаемых и по-настоящему прорывных проектов на ближайшие годы становится совместная российско-индийская разработка истребителя 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Успешно развивается совместный проект создания ракеты БраМос, в том числе в гиперзвуковом исполнении.


Можно сказать, что сенсацией салона Aero India 2017 стало официальное подтверждение о готовности России принять участие в тендере на поставку индийским ВВС 400 истребителей до 2030 года.


"Мы обязательно будем участвовать в индийском тендере на поставку 400 истребителей. Будем предлагать МиГ и Су. Уже начали соответствующие испытания МиГ-35", - заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.


Дели давно не жалеет денег на оснащение своей армии современными видами вооружений. Не удивительно, что Россия по традиции является одним из основных участников выставок в Бангалоре, активно конкурируя с крупнейшими западными производителями авиационно-космической техники и вооружения.


Наша экспозиция насчитывает 400 образцов продукции военного назначения. В центре внимания, естественно, многоцелевой истребитель Су-30МКИ, составляющий на данный момент основу ВВС Индии. Интерес к нему связан с предстоящей глубокой модернизацией машины, в которой примут участие и индийские специалисты. Большой интерес проявлен и к различным зенитно-ракетным комплексам, представленным концерном Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".


Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии по итогам 2016 года составил 4,6 миллиарда долларов, этот результат превысил показатели 2015 года. "Более того, мы рассчитываем на дальнейший рост портфеля заказов в текущем году", - отметил замгендиректора компании Сергей Гореславский.


Несколько лет назад казалось, что Россия теряет индийский рынок - мы один за другим проиграли ряд крупных военных тендеров. МиГ-35 уступил французскому Rafale, боевой вертолет Ми-28Н - американскому AH-64 Apache, вместо Ил-76 Дели купил шесть американских C-130 Super Hercules.


В местной прессе по этому поводу появилось немало скандальных публикаций. Журналисты подозревали, что такой выбор был связан с подкупом влиятельных чиновников. На самом деле оказалось, что фактическая стоимость почти всех контрактов гораздо выше, чем заявлялось в тендерных условиях. И почти никто из западных поставщиков не спешил переносить производство современной техники на территорию Индии. А ведь именно наша страна предлагала на самых выгодных условиях организовать здесь лицензионное производство. Эффективность его, кстати, подтверждалась производством значительной части истребителей Су-30МКИ и танков Т-90С в Индии.


Похоже, сейчас Дели стал более тщательно выбирать поставщиков современной техники для своих вооруженных сил. И наша страна возвращает позиции, которые казались утраченными. В Бангалоре создается совместное предприятие, на котором начнется производство легких вертолетов Ка-226Т. Их планируется выпустить не менее 140. В Индии будет организовано лицензионное производство российских подкалиберных бронебойных снарядов "Манго", считающихся одними из самых эффективных в мире.


В ходе выставки Aero India 2017 стало известно о том, что в ближайшие месяцы Россия рассчитывает заключить контракт на поставку ВВС Индии партии из 48 вертолетов Ми-17В-5. На данный момент в Индии эксплуатируется около 400 вертолетов Ми-17 и 150 Ми-17В5.


Если говорить о проекте перспективного истребителя FGFA, то стоит напомнить, что он разрабатывается холдингом "Сухой" и индийской Hindustan Aeronautics Limited. По заявлению заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, проект контракта на опытно-конструкторскую работу уже согласован. Сумма его не называется, но, по неофициальным данным, вложения могут составить от 4 миллиардов долларов с каждой стороны.


Первое соглашение по совместной разработке истребителя пятого поколения было подписано еще в 2007 году. За основу взят российский Т-50. Предполагается, что он будет нести индийские ракеты Astra и российско-индийские крылатые ракеты "БраМос". FGFA планируется двухместным, помимо пилота в кабине будет находиться оператор вооружения.


Не исключено, что возобновятся работы по совместному многоцелевому транспортному самолету МТА. Соглашение между индийской авиастроительной корпорацией HAL и российской ОАК по этому проекту было подписано еще в 2010 году.


Универсальный транспортник грузоподъемностью 20 тонн необходим как ВВС России, так и ВВС Индии для замены устаревших средних военно-транспортных самолетов типа "Ан".


Ренат Закиев, Сергей Птичкин

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Индия
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C-130
FGFA
PJ-10 Brahmos
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