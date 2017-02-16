Израиль "атаковал" индийскую выставку беспилотными системами



Малый разведывательно-ударный БЛА IAI Rotem L

Источник: Israel Aerospace Industries Малый разведывательно-ударный БЛА IAI Rotem LИсточник: Israel Aerospace Industries

Израильские фирмы представили на аэрокосмическом салоне Aero India 2017 в Бангалоре (Индия) несколько десятков натурных образцов беспилотных систем, передает с выставки корреспондент RNS.

Наиболее обширную экспозицию представил государственный концерн Israel Aerospace Industries (IAI). Экспонаты размещены на стенде компании, а также в статической экспозиции на аэродроме.

Комментируя представленный арсенал беспилотных систем, российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что IAI привез на авиасалон Aero India 2017 в основном уже хорошо известные беспилотные системы.

"Подавляющее большинство из них уже ранее показывались на различных публичных мероприятиях, включая международные выставки", - сообщил он.

Он отметил, что из представленных в статической экспозиции беспилотных аппаратов "наиболее новыми разработками являются два малоразмерных барражирующих боеприпаса - самолетного типа Green Dragon и вертолетного типа Rotem L".

Впервые они были продемонстрированы в прошлом году на авиасалонах в Сингапуре и Франции соответственно. "Дроны были разработаны компанией IAI на волне роста в мире интереса к тематике барражирующих боеприпасов, к чему, кстати, также приложила руку компания IAI, ранее создавшая такие успешные системы, как Harpy и Harop", - сказал Федутинов.

По его словам, "реальной беспилотной премьерой от IAI в Индии стал беспилотный летательный аппарат Heron TP XP - экспортная версия дрона Heron TP".

"Его появление предваряла хорошо подготовленная рекламная компания в прессе. Вместе с тем, если вспомнить историю Heron TP, то стоит отметить, что его международный дебют состоялся на авиасалоне в Ле-Бурже еще в 2007 году, то есть 10 лет назад. За прошедшие годы он поступил на вооружение ВВС Израиля, где используется под наименованием Eitan", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, Heron TP изначально предлагался на международный рынок, "разумеется, в отличной от Eitan комплектации".

"То есть, если убрать весь пафос, с которым на Aero India 2017 была подана тема нового беспилотника, то в сухом остатке мы будем иметь лишь то, что сейчас появилась новая версия экспортной модификации данного беспилотника", - заявил Федутинов.

Он напомнил, что похожим образом развивалась линейка аппаратов Searcher. Первая модель в данном семействе появилась еще в начале 1990-х, в конце того же десятилетия появилась 2-я версия (которую с конца 2000-х по настоящий момент закупают российские военные под наименованием "Форпост"), затем 3-я. Каждая новая отличалась от предыдущей некоторыми изменениями, направленными на улучшение характеристик, которое, кстати, не всегда оказывалось значительным.

"В этом плане стоит отдать должное израильским коллегам, которым удается при помощи последовательных модификаций длительное время сохранять интерес заказчиков к известным уже не первый год моделям беспилотных летательных аппаратов, что позволяет получить, видимо, максимально возможную отдачу в каждого вложенного в данную тематику шекеля", - заключил эксперт.

Россия в 2017 году не привезла на Aero India ни одного натурного образца авиационной техники. Беспилотная тематика представлена только КБ имени Симонова (Казань), которое рекламирует свои ракеты-мишени для тренировки расчетов ПВО.