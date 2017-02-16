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Контракт на поставку Индонезии истребителей Су-35 будет подписан в текущем году - Ростех

17.02.2017 Интерфакс-АВН 331 0
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Су-35
Используемый в качестве опытного самолета истребитель Су-35 "первый" (Т10М-10, серийный номер 11002, бортовой номер "710 синий"). Жуковский, ноябрь 2016 года
Источник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net

Россия в течение этого года подпишет контракт с Индонезией на поставку самолетов Су-35, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.


"В 2017 году", - заявил В.Кладов на выставке "Aero India-2017", отвечая на соответствующий вопрос журналистов.


Ранее помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что ведутся переговоры на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию.


"Переговоры по поставке Индонезии 12 самолетов Су-35 идут позитивно", - сказал В.Кожин.


Ранее посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди сообщил "Интерфаксу", что его страна планирует закупить у России порядка 8-10 истребителей Су-35 и в настоящее время стороны обсуждают цену и условия контракта.


Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".


В госкорпорацию "Ростех" входит АО "Рособоронэкспорт", единственный в России госпосредник по экспорту вооружений.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Ростех
РОЭ

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