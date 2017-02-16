Авиация Тихоокеанского флота получила самолет Ан-140-100



Совершавший перелет в состав Морской авиации Тихоокеанского флота самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2017

Источник: Светлана Балаева / russianplanes.net Совершавший перелет в состав Морской авиации Тихоокеанского флота самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2017Источник: Светлана Балаева / russianplanes.net

Как сообщили 15 февраля 2017 года агенству "Интерфакс" в пресс-службе Тихоокеанского флота, авиация Тихоокеанского флота пополнилась новым транспортно-пассажирским самолетом Ан-140-100. "Получение авиационной техники стало очередным этапом программы планового обновления военно-транспортной авиации флота", - отметили в штабе флота.

Комментарий bmpd. Судя по сообщениям споттеров, на Тихоокеанский флот прибыл самолет Ан-140-100 с регистрационным номером RF-08854 (заводской номер 16А011), который был передан Морской авиации ВМФ России самарским АО «Авиакор – авиационный завод» (входит в корпорацию «Русские машины», управляющую машиностроительными активами промышленной группы «Базовый Элемент») еще 24 мая 2016 года.

Этот борт стал третьим и заключительным самолетом Ан-140-100, построенным "Авиакором" по заключенному в апреле 2013 года контракту на постройку трех дополнительных машин для Морской авиации ВМФ России (два предыдущих были сданы в 2013 и 2014 годах.). Одновременно данный борт стал первым и до сих пор единственным Ан-140-100, построенным на "Авиакоре" с конца 2014 года. Со сдачей этого самолета общее количество Ан-140-100, полученных Министерством обороны России с 2009 года, достигло девяти единиц (пять в ВКС и четыре - в Морской авиации ВМФ).

Следует отметить, что, согласно более ранним сообщениям представителей Министерства обороны России, Морская авиация Тихоокеанского флота должна была получить первый самолет Ан-140-100 еще в конце 2014 - начале 2015 года.

Так, в конце декабря 2014 года официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Роман Мартов сообщил, что «в январе 2015 года в состав противолодочных сил войдут два модернизированных самолета Ил-38, а транспортная авиация ожидает поступления нового Ан-140. Получение авиационной техники станет очередным этапом перевооружения и модернизации противолодочной и транспортной авиации Тихоокеанского флота».