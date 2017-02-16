Бразильский флот спишет свой последний авианосец



Авианосец А 12 Sao Paolo на переходе из Францию в Бразилию, 25 января 2001 года

Источник: www.jean-guichard.com Авианосец А 12 Sao Paolo на переходе из Францию в Бразилию, 25 января 2001 годаИсточник: www.jean-guichard.com

ВМС Бразилии отказались от планов продления срока службы своего единственного авианосца "Сан-Паулу", приобретенного у Франции в 2000 году. Об этом сообщает сайт Combat Aircraft. Корабль 1960 года постройки будет сдан на слом из-за больших затрат, необходимых для продления его срока службы и модернизации.

"После нескольких попыток восстановить боевую готовность "Сан-Паулу", Адмиралтейство пришло к выводу, что модернизация корабля потребует больших расходов и затрат времени без гарантированного результата", — сообщили в пресс-службе ВМС, уточнив, что корабль планируется списать в ближайшие три года.

По словам представителей ВМС, программа приобретения новых палубных истребителей и постройки авианосца в настоящее время занимает третью строчку в перечне приоритетов бразильского флота — вслед за созданием собственной атомной субмарины и строительством корветов типа "Тамандаре". При этом обе данные программы обойдутся дешевле, чем модернизация "Сан-Паулу", которому для продолжения службы также потребовался бы новый палубный самолет на замену устаревших штурмовиков A-4 Skyhawk.

В апреле 2015 года бразильские СМИ сообщили о намерении ВМС страны начать длительный ремонт и модернизацию корабля с продлением его срока службы до 2039 года (до 79 лет со дня спуска на воду). Предполагалось, что в ходе модернизации на корабле обновят энергетическую установку, авиационно-технический комплекс, радиоэлектронное оборудование, вооружение и авиакрыло. Объем работ на "Сан-Паулу" был бы сравним с перестройкой бывшего советского авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" в авианосец "Викрамадитья" по заказу ВМС Индии.

Авианосец "Сан-Паулу" был приобретен Бразилией в 2000 году у Франции. Это "Фош", один из двух авианосцев типа "Клемансо", спущенный на воду в 1960 году. Его стандартное водоизмещение составляет около 25 тысяч тонн, полное — более 30 тысяч. Скорость хода корабля составляет 32 узла, он несет 40 летательных аппаратов.

В настоящее время авиагруппа "Сан-Паулу" оснащена главным образом устаревшей техникой — штурмовиками A-4 Skyhawk, палубными транспортниками-заправщиками C-1 Trader и вертолетами разных типов.