Бразильский флот спишет свой последний авианосец
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Авианосец А 12 Sao Paolo на переходе из Францию в Бразилию, 25 января 2001 года
Источник: www.jean-guichard.com
ВМС Бразилии отказались от планов продления срока службы своего единственного авианосца "Сан-Паулу", приобретенного у Франции в 2000 году. Об этом сообщает сайт Combat Aircraft. Корабль 1960 года постройки будет сдан на слом из-за больших затрат, необходимых для продления его срока службы и модернизации.
"После нескольких попыток восстановить боевую готовность "Сан-Паулу", Адмиралтейство пришло к выводу, что модернизация корабля потребует больших расходов и затрат времени без гарантированного результата", — сообщили в пресс-службе ВМС, уточнив, что корабль планируется списать в ближайшие три года.
По словам представителей ВМС, программа приобретения новых палубных истребителей и постройки авианосца в настоящее время занимает третью строчку в перечне приоритетов бразильского флота — вслед за созданием собственной атомной субмарины и строительством корветов типа "Тамандаре". При этом обе данные программы обойдутся дешевле, чем модернизация "Сан-Паулу", которому для продолжения службы также потребовался бы новый палубный самолет на замену устаревших штурмовиков A-4 Skyhawk.
В апреле 2015 года бразильские СМИ сообщили о намерении ВМС страны начать длительный ремонт и модернизацию корабля с продлением его срока службы до 2039 года (до 79 лет со дня спуска на воду). Предполагалось, что в ходе модернизации на корабле обновят энергетическую установку, авиационно-технический комплекс, радиоэлектронное оборудование, вооружение и авиакрыло. Объем работ на "Сан-Паулу" был бы сравним с перестройкой бывшего советского авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" в авианосец "Викрамадитья" по заказу ВМС Индии.
Авианосец "Сан-Паулу" был приобретен Бразилией в 2000 году у Франции. Это "Фош", один из двух авианосцев типа "Клемансо", спущенный на воду в 1960 году. Его стандартное водоизмещение составляет около 25 тысяч тонн, полное — более 30 тысяч. Скорость хода корабля составляет 32 узла, он несет 40 летательных аппаратов.
В настоящее время авиагруппа "Сан-Паулу" оснащена главным образом устаревшей техникой — штурмовиками A-4 Skyhawk, палубными транспортниками-заправщиками C-1 Trader и вертолетами разных типов.
16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2017 Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
13.02.2017 ВМФ России решил не поднимать затонувшие в Средиземном море истребители МиГ-29К и Су-33
10.02.2017 Индийский флот задействовал на учениях авианосец "Викрамадитья" и ракеты Brahmos
06.02.2017 Недостаточно для счастья
23.01.2017 «Построим авианосец, когда Родина закажет»
11.01.2017 Задачник для авианосца
26.12.2016 Строятся две дивизии атомных подводных лодок
26.12.2016 "Если думаете, что мы только молотками умеем махать, вы сильно заблуждаетесь"