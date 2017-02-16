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Алексей Жарич: участие в IDEX способствует экспорту российской бронетехники

17.02.2017 ЦАМТО 136 0
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T-90SM_in_IDEX-2013_005
Демонстрационный показ российского танка Т-90СМ на Международной выставке IDEX-2013 в Абу-Даби
Источник: defence.pk

ЦАМТО, 16 февраля. Крупнейший ближневосточный оружейный салон IDEX-2017 стартует 19 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Свои передовые разработки на выставке представят оборонные предприятия более чем из пятидесяти стран мира.

Среди участников салона – ведущее российское предприятие-разработчик и производитель бронетанковой техники, в том числе перспективного семейства боевых машин на платформе «Армата», научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».


Заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич рассказал корр. «РИА Новости» Ивану Сураеву в преддверии IDEX-2017 о продвижении на экспорт российской бронетехники, новинках, которые компания представит на эмиратской выставке, и других особенностях экспозиции компании.


Ниже интервью Алексея Жарича корр. «РИА Новости» Ивану Сураеву приведено в полном объеме.


– Алексей Вячеславович, какие новинки продемонстрирует УВЗ на IDEX-2017?


– В Абу-Даби мы впервые на международном салоне продемонстрируем полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, созданного на одном из предприятий Нижегородского центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (входит в Уралвагонзавод).


Кроме модуля, на нашем стенде в виде полноразмерного макета, установленного на мотовездеход, будет экспонироваться еще одно изделие «Буревестника» – 82-мм миномет 2Б24.


– Можете рассказать подробнее об этом модуле?


– Дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ) предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением бронированных машин. Он позволяет существенно повысить их боевую эффективность, улучшить обзор и повысить защиту экипажа.


В его состав входят 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 7,62-мм спаренный танковый пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный), а также система подачи и хранения боекомплекта.


Возимый боезапас модуля – 300 унитарных выстрелов для АП 2А42, включая 100 бронебойных и не менее 1200 патронов для ПКТМ.


Наведение и управление огнем ведется из обитаемого отделения с автоматизированного рабочего места наводчика, оборудованного современным пультом и информационной ЖК-панелью. При этом предусмотрена возможность ручного дублирования функций.


Огнем из пушки с места и с ходу ДУБМ обеспечивает поражение неподвижной и движущейся танкоопасной живой силы, легкобронированной техники на дальностях до двух километров. Открытая живая сила на дальностях до одного километра поражается из пулемета. Оптико-электронный модуль позволяет эффективно распознавать цели на дальности до 3500 м днем и до 2000 м ночью.


– Где может использоваться данная разработка?


– Дистанционно-управляемый боевой модуль в составе боевой машины легко переносит парашютное десантирование, эффективно работает в любое время суток в любой геофизической обстановке на высотах до 4650 м над уровнем моря. Это позволяет успешно вести боевые действия, в том числе в труднодоступных районах.


– В чем преимущества этого ДУБМ перед аналогами?


– Во-первых, это высокая скорострельность 30-мм пушки – до 550 выстрелов в минуту. Во-вторых, широкий диапазон углов возвышения – от минус 10 град. до плюс 60 град. и наличие телеавтомата сопровождения цели. Достоинством также является низкий контур модуля, что уменьшает заметность машины во время боя.


– Каковы отличительные особенности у другого важного изделия в вашей экспозиции – миномета 2Б24?


– По основным характеристикам он уверенно превосходит зарубежные и отечественные аналоги. Если взять его предшественников – миномет 2Б14-1, то он имеет в полтора раза большую дальность стрельбы (6 км). Орудие может вести огонь осколочными минами повышенного могущества, а для решения отдельных тактических и огневых задач – минами специального назначения.


В Абу-Даби «Буревестник» предложит потенциальным заказчикам вариант мобильного минометного комплекса, в котором транспортировка миномета 2Б24 и значительного боезапаса (36 выстрелов) осуществляется на мотовездеходе РМ 600 6х4. При полной массе 1,2 тонны комплекс способен перемещаться с максимальной скоростью до 80 км/ч и имеет запас хода 200 км.


Изготовленный из современных материалов, миномет 2Б24 имеет уменьшенную до 45 кг массу и характеризуется высокой маневренностью – время перевода из боевого положения в походное не превышает 30 секунд. Он надежен, прост и безопасен в применении.


– Это его основные преимущества?


– Конструкция миномета имеет еще целый ряд особенностей, которые выгодно отличают его от аналогичных разработок. Так, ребра винтового профиля в нижней части ствола улучшают тепловой режим и позволяют вести стрельбу с темпом не менее 20 выстрелов в минуту. Опорная плита обеспечивает круговую стрельбу с любого грунта.


Использование мобильного минометного комплекса обеспечивает быстрое реагирование в локальных боевых операциях, решение огневых задач уменьшенным до двух человек расчетом и быструю смену позиции, в том числе и на труднопроходимых территориях.


– УВЗ не первый раз участвует в выставке IDEX и всегда представляет на ней масштабную экспозицию. Насколько это оправдано?


– IDEX – крупнейший салон в мире, где присутствуют все потенциальные заказчики корпорации. И наше участие в этой выставке на протяжении последних восьми лет дало большой импульс к повышению объема экспорта УВЗ по линии ВТС. В этом году тоже запланированы переговоры по действующим и потенциальным контрактам с большим кругом заказчиков.


Кстати, именно в Абу-Даби впервые за рубежом, в 2013 году, были продемонстрированы эксплуатационные качества новейшего российского танка Т-90МС производства корпорации «Уралвагонзавод».


На прошлой выставке в 2015 году мы уже представили версию непосредственно для арабских стран. Сегодня по этой машине идет уже предконтрактная работа не только с инозаказчиками, но и с Вооруженными силами России. В этом эффективность работы на ведущих мировых салонах вооружений и военной техники.


Этим активно пользуются и наши конкуренты, поэтому мы не снижаем свою активность по продвижению продукции корпорации «Уралвагонзавод» совместно с «Рособоронэкспортом».


– Будут ли внесены какие-либо новшества в сам стенд УВЗ на IDEX-2017?


– Стенд корпорации – это современная и удобная конструкция, где не только экспонируются наши изделия, но и расположена комфортная зона для проведения переговоров.


Впервые рядом со стендом УВЗ будет оборудована лаундж-зона российской делегации со свободным Wi-Fi. На площади в 100 квадратных метров разместятся столы, за которыми смогут обсудить различные вопросы участники и гости выставки, поработать журналисты или просто отдохнуть рядовые посетители. Лаундж-зону мы организуем совместно с «Рособоронэкспортом».

16.02.2017
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ПКМ
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Т-90 "Владимир"
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