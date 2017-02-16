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В Санкт-Петербурге начал работу оперативный сбор руководящего состава ВМФ

17.02.2017 ЦАМТО 187 0
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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 февраля. В Санкт-Петербурге, в Военном учебно-научном центре ВМФ «Военно-морская академия» под руководством Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева начал работу сбор руководящего состава ВМФ.

В сборе принимают участие заместители Главнокомандующего ВМФ, командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилии, начальники штабов и командующие объединениями флотов, начальники органов управления Главного командования ВМФ.


Для участия в сборе приглашены представители центральных органов военного управления Министерства обороны РФ, командующие видами и родами Вооруженных Сил, командующие военными округами, руководство Военной академии Генерального штаба ВС РФ.


В ходе сбора, который продлится до 18 февраля, участники обсудят новые подходы к развитию теории оперативного искусства и тактики, формы и способы подготовки сил ВМФ в современных условиях. Также, будут рассмотрены вопросы единого понимания актуальных направлений развития оперативного искусства с учетом действий группировок сил ВМФ в Мировом океане и вопросы требований к уровню боевой готовности сил, с учетом обеспечения безопасности на морских и океанских направлениях.


Часть времени будет посвящена анализу работы органов военного управления Главного командования ВМФ и флотов в сфере строительства и развития Военно-морского флота, подготовки экипажей новых надводных кораблей и подводных лодок. Одной из целей сбора, станет проверка уровня профессиональной подготовленности участников по знанию руководящих документов, а также практических навыков должностных лиц органов военного управления флотов при выполнении ими своих функциональных обязанностей.


В рамках сборов будут проведены групповые оперативные «летучки», контрольные и методические занятия, а также «круглые столы» по концептуальным направлениям развития Военно-морского флота и его роли в общей системе безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

16.02.2017
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