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ОАК расширяет рамки сотрудничества с Индией

17.02.2017 ЦАМТО 236 0
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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 16 февраля. Представители ОАК в ходе Международного авиасалона Aero India-2017 провели переговоры по расширению долгосрочного сотрудничества с индийскими партнерами по вопросам поставок авиационной техники и проектам индустриальной кооперации.

Индия – крупнейший партнер России в области ВТС. В эксплуатации в Индии находится более 300 единиц российской авиатехники марок «Су», «МиГ», «Ил». ОАК совместно с компанией HAL ведет работу над программой совместной разработки перспективного многофункционального истребителя (FGFA).


«Наиболее технологичный проект российско-индийской повестки – это совместная разработка самолета пятого поколения. Мы закончили этап эскизного проектирования. Сейчас обсуждаем продолжение контракта, переход к рабочему проектированию, конкретную реализацию этого проекта. Я уверен, мы можем предложить Индии гораздо больше, с точки зрения технологической кооперации, чем любая другая страна», – сказал в ходе авиасалона президент ОАК Юрий Слюсарь.


Одним из успешных проектов российско-индийского сотрудничества в рамках концепции Make-in-India является организация лицензионной сборки истребителя Су-30МКИ, который составляет основу парка ВВС Индии. Модернизация Су-30МКИ для использования в составе вооружения ракеты «БраМос» откроет для ВВС Индии новые возможности. Истребитель с 2,5-тонной сверхзвуковой ракетой на внешней подвеске впервые представлен в статической экспозиции авиасалона.


В ходе авиасалона состоялись встречи президента ОАК Юрия Слюсаря с руководством ВВС Индии, а также с председателем правления корпорации HAL Т.С.Раджу. В частности, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества по сервисному обслуживанию авиационной техники.


По словам главы ОАК, полученное свидетельство на осуществление поставок запчастей, ремонт, сервисное обслуживание и модернизацию российской военной техники за рубежом, позволит ОАК не только продавать самолеты, но заниматься их послепродажным обслуживанием на новом качественном уровне. Только парк Су-30МКИ в Индии насчитывает уже более 230 ед., а в перспективе превысит 270 самолетов.


В 2016 году завершен контракт на поставку самолетов МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии. Истребители показывают высокую степень эффективности, также в логике концепции Make-in-India реализуется проект модернизации МиГ-29UPG. В рамках авиасалона индийским партнерам представлен новейший легкий многофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35, международная презентация которого состоялась в январе. По оценке ОАК, МиГ-35 перспективен для ВВС Индии по соотношению цены и эффективности.


С целью продвижения на индийский рынок на авиасалоне Aero India-2017 ОАК демонстрирует образцы боевых (Т-50, МиГ-35), учебных (Як-152, Як-130), транспортных самолетов (Ил-76МД-90A, Ил-112В), новых гражданских лайнеров (SSJ100, МС-21-300), а также авиационной техники специального назначения (Бе-200, Бе-103).


Вице-президент ОАК по гражданской авиации Владислав Масалов отметил перспективы продвижения на индийский рынок гражданских самолетов SSJ100, МС-21, Ил-114. Интерес к российской технике уже проявили ряд индийских авиакомпаний.


По оценке ОАК, спрос на новые самолеты на рынке гражданской авиации Индии в ближайшие 20 лет может достичь 2000 единиц. Причем 70 процентов придется на сегмент узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 140 кресел.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
PJ-10 Brahmos
Бе-103
Бе-200
Ил-112
Ил-114
Ил-76
Ил-76МД
К-152 Нерпа
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