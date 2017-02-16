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"Рособоронэкспорт": РФ лучше других готова к участию в программе Make in India

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 147 0
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Cборка истребителей Су-30МКИ
Cборка истребителей Су-30МКИ на предприятии индийского государственного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике, 2013 год
Источник: Hindustan Aeronautics Limited

Глава делегации "Рособоронэкспорта" заявил, что позиции РФ на индийском рынке вооружений остаются сильными, так как они соответствуют направленной на развитие нацпромышленности политике властей страны

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Российское оружие по критерию "эффективность - стоимость" остается непревзойденным на мировом рынке вооружений, а на индийском рынке РФ лучше других готова к участию в программе Make in India, заявил журналистам глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский на выставке Aero India 2017.

"Что касается конкурентных преимуществ российской продукции военного назначения, то основным является критерий "эффективность - стоимость", который на мировом рынке продолжает оставаться непревзойденным. И это своего рода знак качества", - сказал Гореславский.

По его словам, конкретно на индийском рынке вооружений позиции России остаются сильными, поскольку они соответствуют проводимой властями Индии политике, направленной на развитие национальной промышленности, в том числе оборонной. "К такому уровню передачи технологий, как предлагает Россия Индии, не готова ни одна другая страна. Здесь сказывается стратегический уровень отношений и высочайший уровень взаимного доверия между двумя странами", - отметил он.

"Наше стратегическое партнерство, причем не только в последние два года, само собой подразумевало масштабные проекты, в ходе которых Дели передавались технологии, создавались рабочие места и осуществлялись инвестиции в экономику Индии", - напомнил Гореславский.

Он подчеркнул, что "такие тенденции в наших отношениях" в последние два года активно росли. "И в следующие два года, мы надеемся, тренд останется прежним", - заключил представитель "Рособоронэкспорта".

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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