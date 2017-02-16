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Россия предложит Индии радар с АФАР для истребителя Tejas

17.02.2017 ИТАР-ТАСС 214 0
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БРЛС с АФАР («Жук-АЭ»)
БРЛС с АФАР («Жук-АЭ»)
Источник: Авиапанорама

Программа создания национального истребителя стартовала в Индии в 1983 году, а первый полет машины состоялся только в 2001-м

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россия предложит Индии радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) для легкого истребителя HAL Tejas ("Теджас") и надеется достичь соглашения и подписать контракт в минимальные сроки, заявил сегодня журналистам глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский на выставке Aero India 2017.

Как сообщалось ранее, индийская самолетостроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited опубликовала запросы относительно поставки радаров с АФАР и комплекса радиоэлектронного противодействия. По данным СМИ, стоимость контракта может составить $1,85 млрд.

"Да, мы получили обращение корпорации HAL по поводу поставки РЛС (радиолокационной станции - прим. ТАСС) с активной фазированной антенной решеткой для национального легкого многоцелевого истребителя Tejas. В настоящее время "Рособоронэкспорт" готовит свои предложения индийским партнерам", - сказал Гореславский.

Он выразил надежду на то, что многолетнее сотрудничество России и Индии, равно как и опыт взаимодействия с HAL и индийскими ВВС, "позволит провести работу по этому обращению и заключить контракт в минимальные сроки".

Программа создания национального истребителя стартовала в Индии в 1983 году, а первый полет машины состоялся только в 2001-м. В 2015 году было решено, что состав ВВС Индии пополнят около 200 самолетов. Еще порядка 40 предназначались для ВМС, однако в декабре 2016 года флот отказался от использования Tejas на авианосцах - истребитель оказался слишком тяжелым.

Интерес к ракетам и роботам 

Гореславский также заявил, что иностранные заказчики после начала операции в Сирии стали подавать больше заявок на российские самолеты Су-34, экспортный вариант ракетных комплексов "Калибр", роботов "Уран".

Он отметил, что образцы российской техники показали себя "как надежное, качественное и безотказное оружие, способное успешно выполнять задачи в реальных боевых условиях".

"Естественно, это не могло быть не замеченным иностранными заказчиками, и, соответственно, увеличилось количество запросов в "Рособоронэкспорт" по образцам, применяемым в ходе операции. Из авиационной техники интерес вызывают многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты", - сказал Гореславский.

"Возрос интерес к интегрированным ракетным системам Club-N и Club-S (экспортный вариант "Калибра" - прим. ТАСС), а также различным российским роботизированным комплексам, в том числе семейства "Уран", - добавил представитель "Рособоронэкспорта".

Операция в Сирии началась в конце сентября 2015 года. В ней принимали участие многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35, модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики Су-34, а также палубные самолеты Су-33 и МиГ-29К/КУБ. Кроме того, в Сирии применялись российские многоцелевые и ударные вертолеты, включая Ми-28Н и Ка-52, для разведки и мониторинга обстановки использовались беспилотники. Удары ракетами комплекса "Калибр" по боевикам в Сирии наносили как надводные корабли, так и подлодки ВМФ России, а роботов семейства "Уран" военные использовали при разминировании.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Россия
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Club-N
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Tejas
Ка-52
Ми-28Н
МиГ-29К
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