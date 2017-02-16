Источник: МО и ОАК могут в 2018 г. подписать контракт на более 30 МиГ-35



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "первоначально называлась цифра 37 самолетов, но, возможно, сейчас она возрастет"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) могут подписать контракт на серийное производство более 30 новейших истребителей МиГ-35 уже в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Существует большая вероятность того, что программа госиспытаний завершится в середине 2018 года, после этого будет подписан контракт с Минобороны, и во второй половине года начнется серийное производство истребителей", - сказал собеседник агентства.

"Первоначально называлась цифра 37 самолетов, но, возможно, сейчас она возрастет", - добавил источник.

По его словам, уже в этом году планируется перейти от заводских испытаний двух имеющихся самолетов в подмосковных Луховицах к госиспытаниям в Государственном летно- испытательном центре в Ахтубинске (Астраханская область).

"Несколько позднее к госипытаниям подключатся еще два МиГ-35, контракт по которым на днях был подписан. Многие системы МиГ-35 успешно апробированы при создании МиГ-29К/ КУБ, поэтому никаких рисков для успешного завершения госиспытаний с переходом к серийному выпуску машин нет", - пояснил собеседник агентства.

В Объединенной авиастроительной корпорации не прокомментировали данную информацию.

МиГ-35

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, а 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация. Во вторник ОАК сообщила о подписании контракта с Минобороны РФ на поставку в 2017-2018 годах двух таких истребителей.