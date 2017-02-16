НАТО не может вернуться к прежним отношениям с РФ, считают в Нидерландах
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НАТО
Источник: Reuters
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не может вернуться к прежним отношениям с Россией, заявила журналистам глава Минобороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт, комментируя позицию новой администрации США в отношении РФ.
В среду и в четверг министры обороны стран-членов альянса впервые встретятся с новым главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом и намерены уточнить позицию Вашингтона в отношении НАТО.
"Известно, что у нас были долгое время дружественные отношения, но ситуация не может быть прежней в отношениях с Россией из-за ряда событий, о которых все вы знаете", - сказала министр журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать позицию президента США Дональда Трампа по России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон заверили альянс, что поддерживают его подход к России, основанный на обороне и диалоге.
15.02.2017
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Александр
35
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№1
16.02.2017 03:59
А в общем он прав!
НАТО было создано для противостоянии России и не продвижения её и коммунистического режима по Европе.
Поэтому либо НАТО есть. И выполняет свою основную задачу для чего оно создано.
Либо этот блок придётся распускать.
Если Россия друг и поддерживает взгляды запада, зачем её противостоять?
Так что дружбы между нами не может быть. Только если ....... но это уже о другом и про другое.
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