НАТО не может вернуться к прежним отношениям с РФ, считают в Нидерландах

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Источник: Reuters НАТОИсточник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не может вернуться к прежним отношениям с Россией, заявила журналистам глава Минобороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт, комментируя позицию новой администрации США в отношении РФ.

В среду и в четверг министры обороны стран-членов альянса впервые встретятся с новым главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом и намерены уточнить позицию Вашингтона в отношении НАТО.

"Известно, что у нас были долгое время дружественные отношения, но ситуация не может быть прежней в отношениях с Россией из-за ряда событий, о которых все вы знаете", - сказала министр журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать позицию президента США Дональда Трампа по России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон заверили альянс, что поддерживают его подход к России, основанный на обороне и диалоге.