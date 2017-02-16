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В ОДК предложили использовать двигатель от Су-35 для модернизации Су-30 в Индии

16.02.2017 Lenta.ru 408 1
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Пуск УР Astra
Пуск УР воздушного боя завизуальной дальности Astra по имитируемой цели с борта истребителя Су-30МКИ
Источник: defencenews.in

Россия предлагает использовать двигатель от истребителя Су-35 в программе модернизации индийских Су-30МКИ. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", заявил на выставке Aero India — 2017 генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.

"Говоря о модернизации этого самолета (Су-30МКИ — прим. "Ленты.ру") в части двигательной установки нами разработан двигатель АЛ-41Ф, который штатно устанавливается в самолет Су-35 и по своим характеристикам тяги и ресурсу значительно превосходит АЛ-31ФП", — отметил Артюхов.

Он указал, что на данный момент индийская сторона полностью освоила лицензионный выпуск двигателей АЛ-31ФП с изменяемым вектором тяги для самолетов Су-30МКИ. На данный момент произведено уже около 300 двигателей.

Многофункциональные тяжелые истребители Су-30МКИ индийских ВВС (общий заказанный объем с 2000 года — 272 машины, переданы уже все, кроме 40 самолетов) в следующем десятилетии должны пройти масштабную программу модернизации, известную как Sukhoi Super 30.

Конкретный технический облик самолета в данный момент согласовывается. Модернизация, помимо двигателей, должна коснуться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая радар), и обойдется, по индийской оценке, в 7-8 миллиардов долларов.

15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
АЛ-41Ф
Су-30
Су-30МК
Су-35
Компании
ОДК УК

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
8459
№1
16.02.2017 05:24
А что с проектами Ал-31 М-2 и М3?
-1
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