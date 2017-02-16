В ОДК предложили использовать двигатель от Су-35 для модернизации Су-30 в Индии
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Источник: defencenews.in
Россия предлагает использовать двигатель от истребителя Су-35 в программе модернизации индийских Су-30МКИ. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", заявил на выставке Aero India — 2017 генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов.
"Говоря о модернизации этого самолета (Су-30МКИ — прим. "Ленты.ру") в части двигательной установки нами разработан двигатель АЛ-41Ф, который штатно устанавливается в самолет Су-35 и по своим характеристикам тяги и ресурсу значительно превосходит АЛ-31ФП", — отметил Артюхов.
Он указал, что на данный момент индийская сторона полностью освоила лицензионный выпуск двигателей АЛ-31ФП с изменяемым вектором тяги для самолетов Су-30МКИ. На данный момент произведено уже около 300 двигателей.
Многофункциональные тяжелые истребители Су-30МКИ индийских ВВС (общий заказанный объем с 2000 года — 272 машины, переданы уже все, кроме 40 самолетов) в следующем десятилетии должны пройти масштабную программу модернизации, известную как Sukhoi Super 30.
Конкретный технический облик самолета в данный момент согласовывается. Модернизация, помимо двигателей, должна коснуться комплекса бортового радиоэлектронного оборудования (включая радар), и обойдется, по индийской оценке, в 7-8 миллиардов долларов.
15.02.2017
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