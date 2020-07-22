Разработка унифицированного двигателя для истребителей «Су»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Ольги Никитиной "Истребителям дадут тягу. ОДК разрабатывает унифицированный двигатель для "Су", Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35. Работа ведется на основе основных деталей и узлов предыдущих двигателей. Основой для него может стать двигатель "изделие 117", что позволит уйти от использования устаревающих агрегатов АЛ-31Ф и АЛ-31ФП, считают эксперты. Проект как минимум снизит затраты на эксплуатацию, а также может позволить увеличить тягу, что решит проблему "недомоторизации" некоторых истребителей. Помимо внутреннего рынка у унифицированного двигателя есть "определенные экспортные перспективы" в Индии и Китае.

Двигатель АЛ-41Ф-1С (с) naukatehnika.com

Предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО ОДК-УМПО разрабатывает проект по унификации двигателя для самолетов семейства "Су". "Мы сегодня рассматриваем возможность создания универсального двигателя, в котором будут использованы основные детали и узлы предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик,- сказал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.- Но это некий универсальный двигатель, который возможно устанавливать на самолеты Су-27, Су-30, Су-35 без доработки планера". Он отметил, что заказ существует со стороны главного клиента, Минобороны, и эта работа ведется.

По словам господина Семивеличенко, заказчику достаточно обременительно содержать парк с различными модификациями, сериями и исполнениями двигателей, а для завода, в свою очередь, унификация позволила бы обеспечить конвейерность и снизить себестоимость производства.

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко называет идею унификации двигателя плодотворной. Проект позволит постепенно унифицировать двигатели тяжелых истребителей "Су" на основе использования технологии "изделия 117" (используется в Су-57 и Су-35С) и уйти от устаревающих АЛ-31Ф и АЛ-31ФП, говорит он. Кроме того, отмечает господин Макиенко, фронтовые бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30СМ явно "недомоторизованы" и нуждаются в более мощных двигателях, особенно это относится к более тяжелому Су-34. "Новые модернизированные модификации истребителя Су-35С будут тяжелеть и также потребуют дополнительной тяги",- говорит он.

Для продаж такого агрегата существует огромный внешний рынок, подчеркивает эксперт. "Весь индийский парк Су-30МКИ - а это 272 единицы - стоит на пороге модернизации в середине срока службы, и логично в ходе этой модернизации добавить им тяги, особенно носителям тяжелой авиационной ракеты BrahMos",- рассуждает господин Макиенко. Китайские истребители J-10 и перспективный комплекс J-20, а также палубные J-15, в свою очередь, остро нуждаются в наращивании тяги, продолжает он. В целом парк индийских и китайских истребителей, которым может понадобиться такой продукт, уже сейчас насчитывает до 700 единиц и будет расти.

Также, по словам эксперта, проект можно реализовать "за умеренные деньги и в разумные сроки" до четырех-пяти лет, тогда как создание нового двигателя с нуля занимает 10-15 лет, что "фатальным образом обесценивает разработку боевых авиационных комплексов нового поколения".

Господин Макиенко полагает, что в пользу этого двигателя можно было бы отказаться от программы "Изделие 30" (двигатель второго этапа для многофункционального российского истребителя пятого поколения Су-57). Но исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев отмечает, что двигатель второго этапа для Су-57 - программа, с которой связано достижение целевых характеристик самолета, а также одно из обязательных условий развития сотрудничества с Индией по истребителю пятого поколения.

Унифицированный двигатель, по мнению эксперта, решает в первую очередь внутренние проблемы, поскольку даже без учета улучшения характеристик обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат для основного заказчика в лице Минобороны, у которого есть большой парк истребителей Су-27 и Су-30. В будущем определенный спрос может быть и со стороны Китая, который закупал самолеты Су-27, Су-30, Су-35, а при наличии дополнительных преимуществ с точки зрения летных характеристик интерес к двигателю могут проявить и другие инозаказчики.