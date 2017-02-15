АПЛ "Рязань" вернулась после модернизации на Камчатку



Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Проект 667БДРМ. Фото: www.snariad.ru Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Проект 667БДРМ. Фото: www.snariad.ru

Подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань" вернулся после ремонта и модернизации на Камчатку в пункт постоянного базирования, по традиции экипажу вручили на пирсе жареного поросенка, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"На пирсе подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. Командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил моряков-подводников с возвращением в базу и по традиции вручил командиру жареного поросенка", - сообщил Матвеев.

АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар" - советская атомная подводная лодка второго поколения. Она была заложена 31 января 1980 года на стапелях "Севмаш" в Северодвинске и до 2008 года входила в состав Северного флота. В сентябре 2008 года "Рязань" совершила переход с Северного на Тихоокеанский флот в пункт постоянной дислокации город Вилючинск и с этого времени выполняет задачи в составе подводных сил Тихоокеанского флота.