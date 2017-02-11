Потопит и авианосец



Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015

Источник: Asian Defence News Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015Источник: Asian Defence News

Приоткрыты некоторые секреты проекта "БраМос"

В Индии приоткрыли некоторые секреты развития совместного с Россией проекта по производству ракет "БраМос". Первый пуск российско-индийской сверхзвуковой ракеты "БраМос" с борта самолета Су-30МКИ по морской цели состоится в ближайшие 1-3 месяца. А работы по созданию гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость 4-5 тысяч километров в час, займут 2-3 года. Об этом рассказал журналистам в Дели управляющий директор российско-индийского СП "БраМос Аэроспейс" Судхир Кумар Мишра.

На вооружении сухопутных частей и ВМФ Индии на данный момент стоит более сотни ракет "Брамос". Здесь ими, судя по всему, довольны, - в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами "БраМос" в 3 раза быстрее и стреляет в 2,5 раза дальше.

Однако ни одна страна мира ранее не устанавливала столь тяжелое вооружение на истребители - вес "БраМоса" на подвеске Су-30МКИ сейчас составляет почти 2,5 тонны. Ракета воздушного базирования будет легче наземного или корабельного варианта на 500 кг, однако даже такое "похудение" позволяет говорить об уникальности проекта - оружейникам удалось сделать так, чтобы технические характеристики Су-30МКИ в результате его дооснащения не пострадали.

"БраМос" становится первой в мире крылатой ракетой для тактических боевых самолетов, сочетающей сверхзвуковую скорость, большую дальность действия (до 300 км), мощную проникающую боевую часть (масса до 250 кг) и активную головку самонаведения с дальностью обнаружения до 80 км и сектором сканирования -45 - +45 градусов. Последняя позволяет реализовать принцип "выстрелил и забыл" - ракета сама найдет цель.

Для испытаний нового, воздушного типа ракеты были модернизированы два индийских Су-30МКИ. Многоцелевые истребители являются основной ударной силой ВВС Индии. По данным минобороны этой страны, на вооружении стоит 220 самолетов. Как сказал министр обороны Индии Манохар Паррикар, суммарный заказ составляет 270 машин. Истребители для Дели в данный момент производятся в самой Индии по лицензии российской корпорации "Иркут". Для того, чтобы оснастить "сушки" "БраМосом", российским и индийским специалистам пришлось внести ряд конструктивных изменений, в частности, усилить крепление подвески и "связать" ракету с бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Легкая версия "БраМоса", вероятно, сможет устанавливаться на истребитель пятого поколения Т-50

Испытания начались в конце июня прошлого года. Они включали в себя серию полетов с массо-габаритным макетом ракеты, а затем и сброс самой ракеты с истребителя без запуска ее двигателя.

"На данный момент модернизированные Су-30МКИ налетали около 25 часов с ракетой "БраМос" на борту. В марте проведем еще три испытания, после чего состоятся пуски по морским, а затем и наземным целям. Впрочем, мы уже сейчас полностью уверены в успешном исходе запусков", - отметил Судхир Кумар Мишра.

В результате объединения возможностей ракеты "БраМос" и истребителей Су-30МКИ, способных без дозаправки летать на расстояние до 3000 км, Россия и Индия могут получить ударный комплекс, который не имеет равных по эффективности в классе неядерных авиационных вооружений, считают эксперты. Кроме того, это может значительно расширить круг заказчиков истребителей типа Су-30МК, в основном - среди приморских государств с большой территорией.

Одновременно Россия и Индия ведут работы еще по двум проектам - гиперзвуковой ракеты, которая, как планируется, будет на 1-2 тысячи километров в час быстрее, чем сверхзвуковая, и легкой версии "БраМоса", вес которой сократится почти в 1,5 раза - до 1400 кг. Как отметил Судхир Кумар Мишра, работы по ним ведут российское НПО машиностроения, Московский авиационный институт и индийское агентство перспективных военных разработок DRDO. По предварительным оценкам, ракеты будут созданы через два-три года. Ранее гендиректор и генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов заявлял, что легкая версия "БраМоса" сможет устанавливаться на истребитель пятого поколения Т-50.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"