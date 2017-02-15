Французский суд разморозил счета трех российских космических компаний



Ракета «Союз-У» на стартовой площадке. Фотография Дмитрия Чистопрудова Ракета «Союз-У» на стартовой площадке. Фотография Дмитрия Чистопрудова

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французский суд разморозил счета трех российских госпредприятий, в том числе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С.А.Лавочника, рассказал РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

По его словам, это уже восьмое решение суда во Франции о снятии ареста с российских госпредприятий.

Он напомнил, что счета были заморожены в рамках разбирательств с бывшими акционерами "ЮКОСа", которые пытаются добиться от России компенсации за ликвидацию компании.

В октябре 2016 года официальный представитель Роскосмоса заявил, что госкорпорация не будет поставлять ракеты "Союз" французской компании Arianespace до тех пор, пока не получит замороженные в связи с делом ЮКОСа средства.

Французские счета Роскосмоса регулярно блокируются по обращению в суд бывших акционеров компании и вновь разблокируются. Последняя заморозка коснулась примерно 300 миллионов евро. Весной 2016 года арест был отменен, однако осенью апелляционный суд Парижа отсрочил снятие ограничений. Следующее заседание по этому делу пройдет весной.

По мнению экспертов, решение "Роскосмоса" рискует сорвать программу европейской навигационной системы Galileo.