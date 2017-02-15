Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Французский суд разморозил счета трех российских космических компаний

15.02.2017 РИА Новости 289 1
-1
Понравилась новость?
 0
Souz_rocket
Ракета «Союз-У» на стартовой площадке. Фотография Дмитрия Чистопрудова

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Французский суд разморозил счета трех российских госпредприятий, в том числе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С.А.Лавочника, рассказал РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

По его словам, это уже восьмое решение суда во Франции о снятии ареста с российских госпредприятий.

Он напомнил, что счета были заморожены в рамках разбирательств с бывшими акционерами "ЮКОСа", которые пытаются добиться от России компенсации за ликвидацию компании.

В октябре 2016 года официальный представитель Роскосмоса заявил, что госкорпорация не будет поставлять ракеты "Союз" французской компании Arianespace до тех пор, пока не получит замороженные в связи с делом ЮКОСа средства.

Французские счета Роскосмоса регулярно блокируются по обращению в суд бывших акционеров компании и вновь разблокируются. Последняя заморозка коснулась примерно 300 миллионов евро. Весной 2016 года арест был отменен, однако осенью апелляционный суд Парижа отсрочил снятие ограничений. Следующее заседание по этому делу пройдет весной.

По мнению экспертов, решение "Роскосмоса" рискует сорвать программу европейской навигационной системы Galileo.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Союз РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
108
№1
15.02.2017 06:32
просто пи..ц. Как вообще такое могло случиться, что счета оборонных российских госпредприятий могли быть заморожены по решению какого-то французского, да хоть марсианского, суда???
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 1
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:52
  • 2
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  