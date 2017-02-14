Протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировали 24 страны альянса



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Источник: AP Photo, Virginia Mayo Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в БрюсселеИсточник: AP Photo, Virginia Mayo

Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной дате вступления

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Протокол о вступлении Черногории в НАТО уже ратифицировали 24 из 28 стран альянса, но об окончательной дате вступления говорить пока рано. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Протокол о вступлении Черногории в НАТО уже ратифицировали 24 страны альянса, я вчера говорил с президентом Франции Франсуа Олландом, и он проинформировал меня о ратификации во французском парламенте", - отметил он.

Отвечая на вопрос о перспективах ратификации этого документа в США при новой администрации, Столтенберг подчеркнул, что "ратификация - это дело Сената США", добавив, что нет оснований сомневаться в предстоящей ратификации этого документа в Соединенных Штатах.

На саммите НАТО в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в НАТО. В 2010 году стартовали переговоры, которые завершились подписанием протокола о вступлении в организацию в мае 2016 года. После ратификации этого протокола всеми странами альянса и Черногорией эта страна станет полноценным участником Вашингтонского договора о коллективной безопасности.