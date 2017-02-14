Госиспытания боевого вертолета Ми-28НМ планируется начать в конце 2017 года
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Ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Глава "Вертолетов России" также сообщил, что холдинг поставит заказчикам более 220 вертолетов в этом году
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ планируется начать в конце 2017-го - начале 2018 года, сообщил во вторник глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Мы предполагаем выйти на госиспытания Ми-28НМ. Начало испытаний в этом году", - сказал он.
Также Богинский сообщил, что холдинг планирует поставить в этом году заказчикам более 220 вертолетов.
"Планы меньше, чем в прошлом году, я думаю, это более 220 вертолетов, но в процессе первого квартала эти цифры, я думаю, еще будут уточнены исходя из проработки вопроса поставки продукции на экспорт, в том числе активно развивается программа по медицинской эвакуации", - сказал он. Так, по его словам, в Минздраве и Минпромторге "идет постоянное уточнение объема заказа".
Богинский отметил, что в холдинге ожидают увеличения объемов заказа. "Будет ли это заказ на этот год или он перейдет на следующий, я думаю, мы в ближайшее время увидим", - добавил Богинский.
14.02.2017
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