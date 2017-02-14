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РФ поставит Индии самолет дальнего радиолокационного обнаружения

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 227 0
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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Россия также ведет переговоры с Алжиром и Казахстаном о поставке в эти страны новых модификаций военно-транспортных Ил-76, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь

БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Россия заключила контракт на поставку Индии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50ЭИ, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"С Индией у нас пока контракт на ДРЛО", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре. При этом глава ОАК не уточнил количество самолетов, предусмотренных контрактом.

Он также отметил, что Россия ведет переговоры с Алжиром и Казахстаном о поставке в эти страны новых модификаций военно-транспортных самолетов Ил-76.

В настоящее время у Индии есть три российских А-50ЭИ, на которых установлены израильские радары. Контракт на их поставку был подписан в 2004 году, после выполнения контракта Индия выразила желание приобрести еще несколько таких самолетов. По данным СМИ, в конце 2016 года между РФ, Индией и Израилем был подписан контракт на поставку еще двух машин этого класса.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Алжир
Израиль
Индия
Казахстан
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Продукция
А-50 ДЛРО
А-50Э
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