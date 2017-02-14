РФ поставит Индии самолет дальнего радиолокационного обнаружения



Юрий Слюсарь

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Юрий СлюсарьИсточник: © Марина Лысцева/ТАСС

Россия также ведет переговоры с Алжиром и Казахстаном о поставке в эти страны новых модификаций военно-транспортных Ил-76, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь

БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Россия заключила контракт на поставку Индии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50ЭИ, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"С Индией у нас пока контракт на ДРЛО", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре. При этом глава ОАК не уточнил количество самолетов, предусмотренных контрактом.

Он также отметил, что Россия ведет переговоры с Алжиром и Казахстаном о поставке в эти страны новых модификаций военно-транспортных самолетов Ил-76.

В настоящее время у Индии есть три российских А-50ЭИ, на которых установлены израильские радары. Контракт на их поставку был подписан в 2004 году, после выполнения контракта Индия выразила желание приобрести еще несколько таких самолетов. По данным СМИ, в конце 2016 года между РФ, Индией и Израилем был подписан контракт на поставку еще двух машин этого класса.