Будущие сотрудники ОМОН и СОБР пройдут обучение в вузах Росгвардии



Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих Росгвардии

Источник: Анна Романцева/ТАСС Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих РосгвардииИсточник: Анна Романцева/ТАСС

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В военных институтах Росгвардии будут готовить специалистов для всех подразделений ведомства, в том числе для ОМОН и СОБР, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

"В военных институтах Росгвардии в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы ведомственные вузы смогли распределять офицеров не только в воинские части и соединения, но и в подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, которые будут переведены на военную службу по контракту к 2018 году", - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время приказами директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ разработаны и утверждены уставы федеральных государственных казенных военных образовательных учреждений высшего образования. Проведена работа по внесению изменений в соответствующее распоряжение правительства РФ, согласно которому военные институты войск национальной гвардии включены в перечень военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования.

"Сейчас идет работа по замене свидетельств о государственной аккредитации военных институтов Росгвардии", - заключили в ведомстве.