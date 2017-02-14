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Будущие сотрудники ОМОН и СОБР пройдут обучение в вузах Росгвардии

15.02.2017 РИА Новости 167 0
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Росгвардия
Образцы военной формы, предлагаемые для военнослужащих Росгвардии
Источник: Анна Романцева/ТАСС

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В военных институтах Росгвардии будут готовить специалистов для всех подразделений ведомства, в том числе для ОМОН и СОБР, сообщили в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

"В военных институтах Росгвардии в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы ведомственные вузы смогли распределять офицеров не только в воинские части и соединения, но и в подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, которые будут переведены на военную службу по контракту к 2018 году", - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время приказами директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ разработаны и утверждены уставы федеральных государственных казенных военных образовательных учреждений высшего образования. Проведена работа по внесению изменений в соответствующее распоряжение правительства РФ, согласно которому военные институты войск национальной гвардии включены в перечень военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования.

"Сейчас идет работа по замене свидетельств о государственной аккредитации военных институтов Росгвардии", - заключили в ведомстве.

14.02.2017
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